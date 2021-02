Dymisja ministra zdrowia Argentyny po skandalu ze szczepieniami

Argentyński minister zdrowia Gines Gonzalez Garcia podał się w piątek do dymisji, gdy media ujawniły, że oferował swym przyjaciołom możliwość zaszczepienia się bezpośrednio w ministerstwie bez konieczności udawania się do szpitali i stania tam w kolejce

Proceder szczepienia poza kolejnością osób bliskich rządowi został ujawniony przez media społecznościowe w czwartek. Sprawa wywołała oburzenie społeczne, a w internecie pojawiła się cała fala publikacji opatrzonych hasztagiem #vacunasvip („VIP-szczepionki”).

Czytaj też: Matyja: tłumaczenia WUM-u są niedopuszczalne

Prezydent Argentyny Alberto Fernandez zaapelował w piątek do ministra zdrowia o natychmiastowe ustąpienie ze stanowiska. Gines Gonzalez Garcia, który początkowo zasłaniał się tym, że jego przyjaciele są po siedemdziesiątce, więc i tak od środy przysługiwałoby im priorytetowe szczepienie, ostatecznie zastosował się do sugestii szefa państwa i w piątek wieczorem podał się do dymisji.

Stanowisko szefa resortu zdrowia objęła tego samego dnia dr med. Carla Vizzotti, 48-letnia specjalistka chorób wewnętrznych, która była szefową zespołu negocjującego zakup rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

Sprawa szczepionek dla osobistości związanych z rządem wyszła na jaw na początku tygodnia, gdy 71-letni publicysta Horacio Verbitsky, autor głośnej książki o rejsach śmierci (Vuelos de la muerte), w ramach których w latach 1976-1983 wyrzucano przeciwników politycznych z rozpędzonych wojskowych samolotów wprost do Atlantyku, ujawnił, że skorzystał z miłej propozycji swego wieloletniego przyjaciela - ministra zdrowia i został niedawno zaszczepiony w gmachu resortu. Media społecznościowe ujawniły potem, że także inni związani z partią rządzącą celebryci skorzystali z takiej możliwości.

Czytaj też: Rektor WUM przeprasza. „Czuję się odpowiedzialny”

Enuncjacje Verbitskiego pojawiły się w przestrzeni informacyjnej w tym samym dniu, gdy strona rządowa, na której można dokonać zapisów na szczepienia, przestała funkcjonować z powodu nadmiernej liczby zgłoszeń jeszcze nie szczepionych 80-latków.

Liczba wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 sięga już 2 mln 054 681. Z powodu Covid-19 zmarło w sumie ponad 51 tys. osób.

PAP/mt