Premier: teraz jedynie potrzebujemy kolejnych dawek szczepionek

Mam nadzieję, że odporność zbiorowa, którą stopniowo nabywamy dzięki szczepieniom, doprowadzi do przygaszenia pandemii na tyle, że będziemy mogli otworzyć gospodarkę jak najszerzej; szczepienia i nasza odpowiedzialność to najlepsza droga do jak najszybszego otwarcia gospodarki - oświadczył premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu w poniedziałkowym wpisie na Facebooku wyraził nadzieję że „odporność zbiorowa, którą stopniowo nabywamy, dzięki szczepieniom, doprowadzi do przygaszenia pandemii na tyle, że będziemy mogli otworzyć gospodarkę jak najszerzej”. „Nasza logistyka jest stale rozbudowywana i usprawniana” - zapewnił.

„Teraz jedyne, czego potrzebujemy, to kolejne dawki szczepionek i dyscyplina, odpowiedzialność oraz solidarność Polaków” - podkreślił Morawiecki.

W Polsce wykonano dotąd 2 715 159 szczepień przeciwko COVID-19, a 929 965 osoby otrzymały obie dawki - poinformowano w poniedziałek w rządowym raporcie dotyczącym szczepień.

