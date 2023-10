Premier: Rząd PiS od ośmiu lat buduje bezpieczną przyszłość Polaków

Rząd PiS od ośmiu lat buduje bezpieczną przyszłość Polaków - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał najważniejsze wydarzenia tych lat, m.in. wprowadzenie świadczenia 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie dodatkowych świadczeń emerytalnych, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku.

„Od ośmiu lat rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje bezpieczną przyszłość Polaków! Dziękujemy Wam za zaufanie! Ogrom pracy za nami, ale jeszcze więcej wyzwań przed nami! Zwyciężymy!” - przekazał premier we wpisie na Facebooku.

W grafice umieszczonej pod postem, premier przypomina ostatnie osiem lat w formie chronologicznej, począwszy od październikowych wyborów w roku 2015.

W styczniu 2016 roku podniesiono płacę minimalną do 1850 zł, w kwietniu wprowadzono program Rodzina 500 plus, w lipcu odbył się pierwszy szczyt NATO w Polsce i Światowe Dni Młodzieży. Od września wprowadzono bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia, a w listopadzie wprowadzono ustawę Za życiem - wsparcie dla kobiet w ciąży i polityki prorodzinnej.

Rok 2017 rozpoczął się wzrostem płacy minimalnej do 2000 zł, utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej i zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do 6000 zł. We wrześniu wprowadzono reformę edukacji likwidującą gimnazja, w październiku obniżono wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a w listopadzie odbyło się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego.

Styczeń 2018 roku to wzrost płacy minimalnej do 2100 zł i podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. W marcu uchwalono Prawo Przedsiębiorców z pakietu ustaw Konstytucji Biznesu. Październik to ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Początek roku 2019 to wzrost płacy minimalnej do 2250 zł, w marcu wprowadzono program Mama plus i minimalnej emerytury, w czerwcu prezydenci USA i Polski podpisali deklarację o pogłębianiu współpracy wojskowej, w lipcu rozszerzono program 500 plus na każde dziecko, w sierpniu zniesiono podatek dochodowy dla osób poniżej 26 roku życia, a w październiku wprowadzono dodatek 500 plus dla seniora.

Rok 2020 rozpoczął się wzrostem płacy minimalnej do 2600 zł i Małego ZUS-u Plus. W sierpniu wprowadzony został bon turystyczny. Rok 2020 to też światowa pandemia Covid-19, w związku z czym rząd wprowadził pomoc dla przedsiębiorców w postaci programów 10 Tarcz finansowych i antykryzysowych 2020-2021.

Styczeń 2021 to podniesienie płacy minimalnej do 2800 zł. W lipcu wprowadzono program Dobry Start dla ucznia. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W listopadzie przyjęto ustawę Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Od stycznia 2022 płaca minimalna wzrosła do 3010 zł a kwota wolna od podatku wzrosła do 30000 zł i progu dochodowego do 120000 zł, wprowadzono preferencje podatkowe dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci. Od stycznia można budować domy do 70 m kw. bez pozwolenia, obniżono VAT do 0 proc. na żywność, nawozy, gaz, do 5 proc. na ciepło i do 8 proc. na paliwo. Zamrożono taryfy na gaz. W lutym zawarto ugodę pomiędzy Polską a Czechami w sporze o działalność kopalni węgla brunatnego Turów, w kwietniu wprowadzono embargo na węgiel z Rosji. W czerwcu obniżono podatek PIT z 17 proc. do 12 proc. W lipcu weszły w życie wakacje kredytowe i połączono Orlen i Lotos. W sierpniu wprowadzono dodatek węglowy, we wrześniu otwarto przekop przez Mierzeję Wiślaną i zamrożono ceny prądu dla gospodarstw domowych.

Styczeń tego roku to wzrost płacy minimalnej do 3490 zł, w kwietniu wprowadzono pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych Covid-19 - Tarcza Antykryzysowa 9.0. W lipcu bezrobocie spadło do najniższego poziomu w historii - 5 proc. W lipcu płaca minimalna wzrosła do 3600 zł, przyjęto uchwałę rządu o budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, wprowadzono też program Rodzina 800 plus. We wrześniu wprowadzono 14. emeryturę w wysokości 2200 zł netto, a w październiku podpisano umowę na budowę elektrowni atomowej.

PAP/kp