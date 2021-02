Premier: Media, część opozycji posłużyli się kłamstwem VAT-owskim

Część mediów i opozycji posłużyło się ostatnio opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki

Bardzo wyraźnie widać było to, że część mediów, kierowanych z zagranicy, należących do zagranicy, wraz z częścią opozycji postanowiło zagrać bardzo ciekawie. (…) Postanowili raz jeszcze posłużyć się opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim. Postanowili pokazać, że to w czasach Platformy Obywatelskiej cokolwiek dobrego się tutaj działo a my nie naprawiliśmy finansów publicznych państwa - powiedział premier.

Szef rządu przypomniał jednocześnie, że w roku 2015, ostatnim roku rządzenia Platformy Obywatelskiej wpływy z VAT wyniosły 123 mld zł, podczas gdy w roku 2020 wzrosły one do 184 mld zł.

Media i część opozycji postanowiły zaatakować nie tylko rząd, ale przede wszystkim pewien etos naprawy państwa i naprawy instytucji. W ciągu tylko 2017 roku - ściągalność podatku VAT wzrosła o 30 mld zł - podkreślił szef rządu. Dane Komisji Europejskiej sprzed kilku dni na temat stabilności finansów publicznych wskazują, że wśród 27 państw członkowskich Polska jest jedynym krajem, który we wszystkich parametrach ma pozytywne oceny - dodał.

Premier Morawiecki podkreślił, że pieniądze VAT-u rząd przeznacza m.in. na rozwój dróg, szkół, na wyprawkę szkolną oraz “500+”.

Premier w prostych liczbach oddał skalę patologii kradzieży podatku VAT.

Za czasów Platformy Obywatelskiej Polska traciła dziennie od 50 do 100 mln zł z podatku VAT. Za ich czasów dawano przyzwolenie dla złodziejstwa przy podatku VAT. Warto zajrzeć do statystyk podatkowych, jak wyglądała ściągalność podatku VAT. Pogoniliśmy mafie vatowskie i tymi środkami wsparliśmy polskie rodziny. Wcześniej - podwyżkami VAT - Polacy zasilali kieszenie mafii vatowskich - wyjaśnił szef rządu.

Premier: Rządy PO były rajem dla mafii VAT!

Zdaniem premiera, rządy PO były jak banner reklamowy dla przestępców VAT-owskich. Chcesz wyłudzić VAT? Zapraszamy do Polski!. To przecież Paweł Graś, równie szczerze jak jego szef Donald Tusk przyznał, że w Polsce już nawet nie opłaca się produkować narkotyków, bo łatwiejsze zyski są na oszustwach VAT-owskich.

PO 2008 roku Luka VAT zaczęła rosnąć lawinowo. Rok po objęciu rządów przez koalicję PO-PSL wzrosła prawie dwukrotnie, z 9,6 na 18,8 mld zł. - stwierdził premier Morawiecki.

W piątym roku rządów PO-PSL z systemu podatkowego wyciekło już czterokrotnie więcej pieniędzy. Przez ostatnie 4 lata rządów Platformy, rok w rok Polska traciła po 40 mld zł - dodał Mateusz Morawiecki. 40 mld rocznie to przeszło dwukrotność budżetu Warszawy. Moglibyście sprezentować stolicy nie jedną ale 9 linii metra, albo zbudować „gratis” kilka oczyszczalni ścieków. Za rządów PO-PSL, czyli w okresie 2008-2015, Polska straciła prawie 260 mld zł tylko na luce VAT. Tych pieniędzy starczyłoby nam dzisiaj na wszystkie tarcze antykryzysowe i zostalibyśmy z nadwyżką. 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej kosztował Polskę więcej niż kryzys stulecia! - punktował premier przeciwników politycznych.

Jak to się robi? 48-proc. wzrost wpływów z VAT-u

Premier Morawiecki podkreślił, że unikatowe rozwiązania w zakresie uszczelnienia ściągalności podatków w Polsce, w szczególności podatku VAT, już zostały dostrzeżone zagranicą, przez rządy i resorty finansów innych krajów członkowskich UE.

Inne rządy, jak mówił premier, zwracają się do Polski z pytaniem, „Jak to się robi?!” Instytucje międzynarodowe pytają nas, jak do tego doprowadziliśmy. Wdrożyliśmy odpowiednie instrumenty i dokonaliśmy głębokiej reorganizacji struktur. Takie jak: pakiet paliwowy, weryfikacja przepływu na rachunkach klientów, split payment i przebudowa Krajowej Administracji Skarbowej - powiedział premier.

Stanęliśmy po stronie przedsiębiorców i rozprawiliśmy się z mafiami vatowskimi. Odbudowaliśmy także elementarną konkurencyjność na rynku - podkreślił. „W ciągu pięciu lat wpływy z VAT urosły o blisko 48 proc., licząc z rokiem 2020, tj. rokiem kryzysu stulecia. Dochody z podatku CIT wzrosły o ponad 54 proc., a z PIT - powyżej 46 proc.” - podsumował premier Morawiecki.

Premier: W roku największego kryzysu deficyt budżetowy niższy niż za czasów PO!

Szef rządu wyjaśnił, że rok po roku systematycznie usprawniane są metody analizy mechanizmów ściągalności podatkowej.

W roku największego kryzysu będziemy mieli niższy deficyt budżetowy niż za czasów PO, gdzie takiego kryzysu nie było - podkreślił premier Morawiecki. Dziś, stosując uczciwą politykę fiskalną, można doprowadzić do tego, że Polska - korzystając z danych Komisji Europejskiej - jest wśród krajów, które najszybciej likwidują lukę w VAT - dodał Mateusz Morawiecki.

Rząd obniżył składkę VAT na kilkaset artykułów, tłumaczył premier, a mimo to ściągalność VAT wzrosła. Wierzymy, że wartość państwa polskiego jest wartością nadrzędną i należy do dobra wspólnego - powiedział. „Będziemy dalej naprawiali państwo, bo wierzymy w to, że Polska - która jest silna, solidarna i należąca do całego narodu - musi być sprawnym państwem dla realizacji swoich interesów. I tak się stanie” - podsumował premier Morawiecki.

PAP/mt

Czytaj też: Kościński: luka VAT zmniejszyła się przynajmniej o połowę

Czytaj też: Odwracanie kota semantyką, czyli gdzie leży VAT odzyskany