Iga Świątek ambasadorką Xiaomi

Czołowa polska tenisistka Iga Świątek została ambasadorką chińskiej marki telefonów - Xiaomi

Cieszę się, że będę z Wami. Wiecie, że moją pasją jest tenis i chcę Wam pokazać, jak sport może rozwijać i zmieniać życie. Chcę podzielić się z fanami Xiaomi tym, co robię, jak się przygotowuję, i jak gram. Może zaszczepię w Was pasję do tego wspaniałego sportu. Już czuję Wasze wsparcie. Do zobaczenia na pokładzie Xiaomi! – powiedziała cytowana przez portal gsmonline.pl Iga Świątek.