Młodzi mistrzowie ekonomii nagrodzeni

Po raz dziewiętnasty Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej nagrodziło najlepszych uczniów z całej Polski, których pasją stała się ekonomia. W sobotę finaliści „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów” wraz z uczestnikami finału Konkursu „Żyj Finansowo” sprawili, że gdański hotel Mercure Posejdon rozbrzmiewał dyskusjami na temat gospodarki, produktów finansowych i technologii bankowania.

Ogólnopolski konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski. Od 2006 roku, w osiemnastu edycjach Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” wzięło udział ponad 12 tysięcy uczniów. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konkursu była „Edukacja finansowa i cyberbezpieczeństwo”.

Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej / autor: Fratria

Uczyć się i poznawać

Zdobywanie wiedzy jest jak najbardziej zasadne, aczkolwiek chcemy przede wszystkim popularyzować wiedzę ekonomiczną, wiedzę o różnego rodzaju produktach finansowych, jednocześnie podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa beneficjentów w rynku finansowego, które każdy z nas powinien poznać po to, żeby nie być najpierw wykluczonym finansowo, a potem społecznie – mówił nam Kazimierz Janiak, prezes SKEF opisując ideę mistrzostw ekonomistów. - Każdy z nas powinien podejmować działania na rzecz zarówno poznawania, jak i uczenia się nie tylko w sensie zdobycia wiedzy o możliwościach oferty rynku finansowego, ale rozpoznawać te oferty po to, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby na nich nie stracić i jednocześnie nie wykluczać się z rynku przez błędne decyzje.

Prezes Janiak witając gości uroczystego finału podkreślał znaczenie dla polskiej gospodarki i edukacji ekonomicznej ruchu spółdzielczego, w tym szczególnie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Kasy Stefczyka, ale też niezależnych instytucji takich jak Narodowy Bank Polski.

Senator Grzegorz Bierecki gratuluje uczestnikom konkursu SKEF / autor: Fratria

Obecny na uroczystości senator Grzegorz Bierecki zapytał finalistów, kto w przyszłości chciałby zostać ministrem finansów. Cóż – chętnych nie było zbyt wielu.

To znaczy, że jesteście dobrze poinformowani. Wygląda na to, proszę państwa, że ten najtrudniejszy stołek, najcięższy plecak do niesienia w rządzie, ma właśnie minister finansów. Gdybyście byli ministrem finansów, to co byście zrobili, mając do zagospodarowania 289 miliardów złotych deficytu do pokrycia? 289 miliardów zł i tylko 249 dni roboczych w roku, bo nie liczę sobót i niedziel… - wyjaśniał senator Bierecki.

Młodzi ekonomiści nie znaleźli szybkiego rozwiązania na dziurę w wysokości miliarda zł dziennie…

Ciekawe wystąpienie poświęcone etyce i sztucznej inteligencji wygłosiła przewodnicząca konkursowej Kapituły prof. Elżbieta Ostrowska, która zwróciła uwagę, że wiedza na temat technologii cyfrowej zmienia się już nie na przestrzeni lat, a w ciągu kilku, kilkudziesięciu miesięcy. W efekcie funkcjonujemy w niezwykle intensywnej erze klikania – klik i mamy wyniki… Cóż, w konkursie tak łatwo nie było, co potwierdzali też pozostali goście finałów, gratulując uczestnikom wiedzy i determinacji do jej zdobywania. Wśród nich wymienić trzeba wspierających od lat konkurs SKEF prof. dr. hab. Dominika Biereckiego ze Spółdzielczego Instytutu Naukowego, prezesa Krajowej SKOK, Rafała Matusiaka, prezes Kasy Stefczyka Joannę Mędrzecką, Piotra Leśniaka – eksperta Polskiej Izby Ubezpieczeń, czy Joannę Świerczyńską z oddziału okręgowego NBP w Gdańsku.

Dwunastu wspaniałych

Na podstawie uzyskanych w finale konkursu wyników najlepszą młodą ekonomistką okazała się – po raz drugi z rzędu Lena Baranowska, uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie (woj. mazowieckie). Rok temu Lena triumfowała będąc uczennicą klasy siódmej, ale jak nam powiedziała, to nie jest tak, że przygotowując się do konkursu „wkuwa” cokolwiek na pamięć, a skupia się raczej na logicznym myśleniu.

Bo ekonomia, to po prostu logiczne rozwiązania. Wszystko tak się układa w głowie. No i później łatwiej napisać taki test – wyjaśniła najlepsza młoda ekonomistka.

Kolejne miejsca na podium w XIX konkursie „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” zajęli Bartosz Kotarzewski, Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kijach (woj. Świętokrzyskie) oraz Zofia Wojtkowska reprezentująca podobnie jak Lena Baranowska, Szkołę Podstawową nr 1 w Łochowie. Na zwycięzców, poza gratulacjami, dyplomami i medalami czekały też nagrody pieniężne: I miejsce 3 000 zł, II miejsce 2 000 zł III miejsce 1 000 zł.

Pozostali finaliści według zajętych lokat: Bartosz Rozenbajgier (Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie), Kacper Kazimierczak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach, woj. dolnośląskie), Liliana Biała (Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych, woj. wielkopolskie), Jan Baranowski (Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie, woj. mazowieckie), Almir Nurković (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Marka Jasińskiego w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie), Anna Mroczko (Szkoła Podstawowa im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, woj. dolnośląskie), Agata Achtelik (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy, woj. śląskie), Julian Derengowski (Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku, woj. pomorskie) i Wiktoria Lisowska (Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, woj. małopolskie).

Patronat nad XIX edycją konkursu objęły: Narodowy Bank Polski i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Patronat medialny objęły: tygodnik „Sieci”, portal wGospodarce.pl, Telewizja wPolsce24. Partnerzy i sponsorzy Konkursu to: Fundacja im. Franciszka Stefczyka, Saltus Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych i Fundacja Alior Banku.

Laureaci finału konkursu Żyj finansowo! / autor: Fratria

Żyj finansowo

Finał Mistrzostw Młodych Ekonomistów od wielu lat odbywa się równocześnie z finałem Konkursu organizowanym w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Tegoroczny konkurs poświęcony był tematyce cyberbezpieczeństwa, a jego temat brzmiał: „Finanse osobiste w obliczu cyberzagrożeń”. Po weryfikacji prac konkursowych przez nauczycieli – trenerów projektu „Żyj finansowo!” do konkursu zgłoszono 52 prace, z których jury wybrało 10 najlepszych, a ich autorów zakwalifikowano do udziału w finale konkursu. Na podium w tym roku stanęli - Tomasz Żurek (Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie), Wiktor Kurowski (I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie) i Zofia Perz (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie).

Konkurs „Żyj finansowo!” jest częścią większego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, realizowany w szkołach podstawowych na terenie całego kraju. Mieliśmy okazję porozmawiać z wychowawcą zdobywcy drugiego miejsca, Beatą Sierzan – nauczycielką biznesu, zarządzania i przedsiębiorczości, doradcą zawodowym w I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

- Trzeba motywować, zachęcać, wychodzić poza jakieś metody nauczania, poza wykłady – mówiła nam pani Beata wyjaśniając, jak najlepiej uczuć ekonomii. - No i takie znaleźć perełki… Ja staram się je wyszukiwać, bo już miałam w tym konkursie pierwsze miejsce, trzecie i w tym roku Wiktor zajął drugie. Mam chyba szczęście do ludzi, którzy chcą się uczyć i potrafią też stanąć do takiego konkursu. Cóż, część młodzieży nie jest zainteresowana, bo jak mają 14-15 lat i mówimy im o podatkach, jak oni podatek dochodowy zaczną płacić w wieku 26 lat, to jak mówienie o emeryturach, prawda? To jest bardzo odległy czas. I to trudna rola nauczyciela znaleźć sposób, opowiedzieć, zainteresować. Także takimi konkursami, które są organizowane, w których pojawiają się też atrakcyjne nagrody finansowe.

Fakt. Było o co walczyć, bo zdobywca pierwszego miejsca poza medalem odebrał czek na 3 tys. zł. Kolejne nagrody to 2 i 1 tys. zł.

W tegorocznej edycji projektu wzięło udział blisko 1100 uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych. Wśród 10 finalistów, którzy zmierzyli się w sobotę byli też: Taras Levytskyi (Niepubliczna Bursa Awans w Radomiu), Tymoteusz Woźniak (II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie), Natasza Sikorska (Zespół Szkół CKR w Starym Brześciu), Kamil Romański (Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie), Natalia Brygier (I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie), Weronika Nowak (Zespół Szkół w Pniewach) i Weronika Duda (Prywatne Technikum Zawodowe Pro-fil w Kielcach).

Zespół wGospodarce.pl/mac

