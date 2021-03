Od 14 marca po latach przerwy ruszy dworzec Warszawa Główna

Absurd w PKP Intercity. Wypadek na trasie z Łodzi do Skierniewic. Pociąg mógł jechać dalej, ale nie pojechał, bo to nie jego trasa

Absurd w PKP Intercity. Wypadek na trasie z Łodzi do Skierniewic. Pociąg mógł jechać dalej, ale nie pojechał, bo to nie jego trasa