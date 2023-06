MI: Nowe mosty, nowe tory, nowe połączenia

Krótsze podróże na kolejnych trasach, więcej miast z dostępem do kolei i coraz wyższy komfort podróżowania – to tylko część zmian, jakie czekają na pasażerów wraz z wprowadzeniem wakacyjnej korekty rozkładu jazdy pociągów, która zacznie obowiązywać od 11 czerwca 2023 r. W nowym rozkładzie jazdy widoczne będą kolejne efekty modernizacji kolei w Polsce - informuje Ministerstwo Infrastruktury

Po 29 latach pasażerowie znów skorzystają z połączenia kolejowego na linii Wieliszew – Zegrze, po 22 latach wracają pociągi z Ostrołęki do Chorzel, a po blisko 30 latach kolej wraca na linię kolejową ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Skróci się też czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej. Wygodniej wsiądziemy do pociągu z nowych przystanków i lepiej dostępnych dla wszystkich podróżnych peronów. W Małopolsce, dzięki modernizacji linii kolejowej E30 poprawi się komfort i bezpieczeństwo podróży na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice. – Dzięki nowemu rozkładowi podróże na kolejnych trasach będą krótsze, a pasażerowie będą mieli dostęp do większej liczby miast z dobrze rozwiniętą siecią kolejową.

To oznacza, że podróżowanie koleją staje się coraz bardziej wygodne i komfortowe dla podróżujących. Każda zrealizowana inwestycja kolejowa przyczynia się do rozwoju gospodarczego miast i regionów, przez które przechodzą trasy kolejowe – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Większa dostępność kolei oznacza, że więcej osób będzie mogło podróżować i korzystać z usług transportowych, co może przyczynić się do rozwoju turystyki, handlu i innych sektorów gospodarki oraz zmniejszy wykluczenie komunikacyjne – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Większe możliwości podróży w Krakowie

9 czerwca 2023 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, oficjalnie otwarto zmodernizowaną linię kolejową E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice. Wśród nowo wybudowanych obiektów znajdujących się na trasie tej inwestycji, są m.in. trzy mosty kolejowe nad Wisłą oraz droga dla pieszych i rowerzystów. – Otwieramy nowy rozdział szybkiego, efektywnego i bezpiecznego transportu kolejowego w Małopolsce. Dzięki pracom modernizacyjnym o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności linia kolejowa E30 spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewnia szybkie i punktualne połączenia, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego regionu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudowa? torów linii aglomeracyjnej” obejmował przebudowę torów o długości niemal 20 km między przystankiem Kraków Łobzów a podkrakowskim Podłężem. Dzięki inwestycji pasażerowie zyskali nowe i komfortowe przystanki Kraków Złocień i Kraków Grzegórzki. Ponadto na trasie zmodernizowane zostały cztery stacje i cztery przystanki. Wraz z otwarciem ostatniego z trzech mostów kolejowych uruchomione zostaną nowe tory na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów. Od 11 czerwca pociągi będą mogły korzystać z czterech torów. Docelowo pozwoli to oddzielić ruch dalekobieżny od regionalnego. Dzięki inwestycji zwiększy się też prędkości na torach, a nowoczesny system sterowania ruchem pociągów poprawi bezpieczeństwo.

Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudowa? torów linii aglomeracyjnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Koszt inwestycji wynosi ok. 1,2 mld zł.

Po kilkudziesięciu latach pociągi wracają na linie kolejowe

Na Mazowszu po 29 latach przywrócone zostało połączenie kolejowe do Zegrza Południowego. Inwestycja umożliwi mieszkańcom podwarszawskich miejscowości bezpośredni dojazd do pracy i szkół w stolicy. Lepszy dostęp do kolei zyskają także mieszkańcy północnej części województwa mazowieckiego. Od niedzieli pociągi pojadą z Ostrołęki do Chorzel, a czas przejazdu na tej trasie wyniesie około 45 minut. Na Dolnym Śląsku od 24 czerwca pojedziemy górską trasą ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju.

Mieszkańcy m.in. Bystrzycy, Lubachowa, Zagórza Śląskiego, Jugowic wsiądą do pociągów z nowych przystanków. Otwarcie trasy na tym odcinku zapewni dogodny i bezpieczny dojazd koleją do atrakcyjnych turystycznie terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. Ponadto poprawi się system komunikacji w aglomeracji wałbrzyskiej.

Szybsze podróże koleją

Dzięki wprowadzeniu prędkości do 160 km/h skróci się czas podróży z Warszawy do Radomia. Podróż na tej trasie będzie krótsza o kilkanaście minut, a najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty.

Wraz z nowym rozkładem jazdy o ponad godzinę skróci się czas podróży pociągami relacji Szczecin Główny – Warszawa Gdańska. Z kolei czas przejazdu z Wrocławia do Warszawy skróci się o nieco ponad pół godziny. Zakończyła się również budowa nowej łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki inwestycji możliwy będzie sprawniejszy ruch kolejowy na trasie łączącej Małopolskę z woj. śląskim. Czas przejazdu między Krakowem a Bielskiem-Białą skróci się o ponad 10 minut.

Podróże z nowych i dostępniejszych stacji oraz przystanków

W woj. mazowieckim podróżując z Ostrołęki do Chorzel pasażerowie skorzystają z 4 odbudowanych stacji: w Ostrołęce, Grabowie, Jastrząbce, Chorzelach oraz z 5 przebudowanych przystanków: Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka, Raszujka. Pasażerowie skorzystają także z nowego przystanku Wieliszew Centrum, a także przebudowanej stacji Zegrze Południowe.

Mieszkańcy Rzeszowa od niedzieli wsiądą do pociągu z nowych przystanków: Rzeszów Centrum, Rzeszów Politechnika, Rzeszów Staromieście i Rzeszów Pobitno. W ramach budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej od 11 czerwca lepszy dostęp do kolei zapewnią również nowe przystanki: Boguchwała Dolna, Głogów Małopolski Niwa, Kolbuszowa Górna. W woj. dolnośląskim w ramach odbudowy linii Świdnica – Jedlina-Zdrój, po ponad 20 latach znów wsiądziemy do pociągu z 5 przystanków: Bystrzyca Górna, Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice i Jedlina-Zdrój. Dostęp do kolei zapewnią również dwa nowe: Burkatów i Jedlina-Zdrój Centrum.

Ponadto, dzięki realizacji rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli skorzystać z przystanków: Boguszów Gorce Dzikowiec oraz Świdnica Zawiszów. W Wielkopolsce na trasie Wolsztyn – Drzymałowo pasażerowie skorzystają z nowego przystanku Adamowo. W woj. śląskim od 11 czerwca oddany do użytku zostanie nowy przystanek Koniecpol Centrum wraz z parkingiem. Wygodniej wsiądziemy także z nowego peronu w Goczałkowicach-Zdroju. W woj. warmińsko-mazurskim udostępniony zostanie podróżnym nowy peron na stacji Ełk.

Powrót pociągów na wyremontowane linie

W Małopolsce do Zakopanego od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. Wygodę w podróży zapewnią lepiej przygotowane dla pasażerów perony, w Szaflarach i Nowym Targu. Od 15 czerwca na trasę Tarnów – Muszyna powracają pociągi. Prace utrzymaniowe na tej linii zapewnią sprawne i bezpieczne podróże.

W woj. pomorskim od niedzieli znów pojedziemy pociągiem na trasie Chojnice – Kościerzyna. Podróżni skorzystają z przebudowanych peronów na przystankach Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie, Kalisz Kaszubski i Brusy, które zostały zmodernizowane ze środków rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Zakończenie prac umożliwi też powrót pociągów na trasę Łódź – Drzewica. Składy pojadą po nowym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Będą sprawne połączenia dalekobieżne m.in. Poznań – Kraków, Gdynia – Łódź – Kraków oraz regionalne: Łódź – Drzewica.

Mat.Pras./KG