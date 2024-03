Protesty rolników. Autostrada A2 zablokowana!

Z powodu trwającego w województwie łódzkim protestu, polegającego na blokowaniu autostrady A2, we wtorek na odcinku od węzła Koło (woj. wielkopolskie) zamknięto dla ruchu jezdnię w kierunku Warszawy. Nieprzerwanie do piątku do godz. 12 zablokowane są węzły Skierniewice, Łowicz i Wiskitki przy autostradzie A2. W tych miejscach niemożliwy będzie wjazd i zjazd z A2.

A2 stoi na węźle Koło

Dyżurny poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał po godz. 10, że z powodu zablokowania ciągnikami rolniczymi autostrady na terenie woj. łódzkiego, od węzła Koło, na 285. kilometrze trasy, zamknięto dla ruchu jezdnię w kierunku Warszawy. Policja wyznaczyła dla kierowców objazd prowadzący przez drogę wojewódzką 470, miejscowość Kościelec i drogę krajową nr 92.

Stop na węźle Wartkowice

Od poniedziałku maszyny rolnicze blokują też przejazd w obu kierunkach autostradą A2 w Wartkowicach w pow. poddębickim między węzłami Dąbie i Emilia. Ruch w kierunku Poznania przekierowywany jest na węźle Emilia, a w kierunku Warszawy na węźle Koło. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do środy.

Od 11.00 blokada w powiecie łowickim i skierniewickim

Jak poinformowała policja, we wtorek od godz. 11 zablokowane zostaną węzły Skierniewice i Łowicz przy autostradzie A2 i trwać nieprzerwanie do piątku do godz. 12. W tym miejscu niemożliwy będzie wjazd i zjazd z A2. Spowoduje to także poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 70 łączącej Skierniewice i Łowicz.

„Od wtorku do piątku samochody osobowe jadące od Skierniewic w kierunku Łowicza będą mogły dojechać tylko do Bełchowa, gdzie kierowcy będą kierowani objazdem w kierunku Łyszkowic lub Dzierzgowa. Pojazdy ciężarowe nie będą mogły jechać zorganizowanym objazdem i kierowcy będą musieli szukać dróg alternatywnych kierując się na miejscowości Sochaczew, Jeżów, Warszawę lub Rawę Mazowiecką” – przekazała rzeczniczka skierniewickiej policji st. sierż. Aneta Placek-Nowak.

Rolnicy zablokowali wjazd i zjazd na A2 w Wiskitkach

Rolnicy zablokowali we wtorek w południe węzeł drogowy w Wiskitkach w pow. żyrardowskim. Protestujący uniemożliwią wjazd i zjazd z autostrady A2. Spowolniony jest też ruch na DK50 na odcinku Mszczonów – Sochaczew. Protest ma potrwać do czwartku do godz. 12.00.

Policjanci wyznaczyli objazdy. „Dbają o udrożnienie ruchu i poprawienie jego płynności” – poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie st. sierż. Patrycja Sochacka.

W związku z protestem kierowcy jadący od Grójca DK50 w kierunku węzła Wiskitki muszą kierować się na drogi S7 lub S8. Podróżujący od strony Wyszogrodu w kierunku Sochaczewa powinni jechać K92 w kierunku miejscowości Błonie. Najbliższy zjazd i wjazd na autostradę A2 jest możliwy od miejscowości Grodzisk Mazowiecki.

»» O przebiegu rozmów z rolnikami w Warszawie czytaj więcej tutaj:

Rolnicy: „Będziemy patrzeć premierowi na ręce”

Związki rolników: 20 marca blokujemy wszystko!

Postulatami protestujących rolników są m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i poprawa opłacalności produkcji rolnej.

Szymon Kiepel, Bartłomiej Pawlak, Ilona Pecka (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Domański: będzie kwota wolna od podatku Belki

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne