Białoruś wydala polskiego konsula. Poszło o Żołnierzy Wyklętych

Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleciło polskiemu konsulowi w Brześciu Jerzemu Timofiejukowi opuścić Białoruś – poinformował we wtorek w oświadczeniu białoruski resort

Białoruskie MSZ napisało, że we wtorek wezwano do resortu charge d’affaires polskiej ambasady w Mińsku Marcina Wojciechowskiego, którego poinformowano o zdecydowanym proteście w związku z udziałem konsula Timofiejuka w „nieoficjalnym wydarzeniu poświęconym dniowi żołnierzy wyklętych, do którego doszło 28 lutego w Brześciu z udziałem przedstawicieli związanych z Polską organizacji pozarządowych i młodzieżowych”.

Z informacji PAP wynika, że było to cykliczne spotkanie organizowane corocznie przez organizację brzeskich Polaków.

Udziałem w tym wydarzeniu polski przedstawiciel poważnie naruszył normy prawa międzynarodowego”, a w szczególności konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych – ocenił resort.

MSZ napisało też, że Białoruś nigdy nie kwestionowała możliwości współpracy dyplomatów z własną mniejszością, ale „w naszym kraju wzniecanie rasowej, narodowej, religijnej czy innej wrogości społecznej albo rozdźwięków jest przestępstwem karnym”.

Ministerstwo podkreśliło, że stanowisko strony białoruskiej w sprawie Żołnierzy Wyklętych i ich „typowych przedstawicieli – bandy Burego” pozostaje niezmienne.

Heroizacja przestępców wojennych, cyniczne usprawiedliwianie ludobójstwa narodu białoruskiego i poważne naruszanie obowiązków strony polskiej w niedopuszczaniu do heroizacji nazizmu są absolutnie niedopuszczalne – napisał białoruski resort.

Ministerstwo dodało, że swoimi działaniami w miejscach gęsto zamieszkanych przez białoruską mniejszość narodową Żołnierze Wyklęci „pod wodzą Romualda Rajsa postawili się w jednym rzędzie z hitlerowskimi szwadronami”.

PAP/KG