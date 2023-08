Łukaszenka: Ostatnio słyszałem, że Polska oszalała!

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zaprzeczył doniesieniom o tym, że grupa Wagnera zmierza w stronę granicy z Polską - poinformowała służba prasowa dyktatora

Resort obrony Białorusi podał 30 lipca, że bojownicy Grupy Wagnera prowadzą szkolenie z żołnierzami białoruskimi. Wiadomość o tym i doniesienia, że grupa Wagnera zbliża się do granicy z Polską, zaniepokoiła wiele Polaków.

Ostatnio słyszałem, że Polska oszalała, że podobno jedzie tu (do obwodu brzeskiego na Białorusi) jakiś oddział - aż 100 osób! Nie przemieściły się tu żadne oddziały PKW „Wagner” w liczbie 100 osób - a nawet jeśli, to tylko po to, by podzielić się doświadczeniami bojowymi z brygadami, które są skoncentrowane w Brześciu i Grodnie – powiedział Łukaszenka podczas wizyty roboczej w obwodzie brzeskim.