Huawei drugą najlepiej sprzedającą się marką telefonów

Do najważniejszych elementów strategii sukcesu marki Huawei w Polsce należały innowacyjne produkty, wyjątkowy ambasador marki, skuteczne kampanie marketingowe, a także budowa autorskiego sklepu z aplikacjami i ekosystemu usług mobilnych. Dzięki nim marka Huawei szybko zyskała na znaczeniu i od niemal dekady utrzymuje silną pozycję na polskim rynku – czytamy na portalu wirtualnemedia.pl

Na początku ostatniej dekady Huawei miał w swojej ofercie przede wszystkim zaawansowane technologicznie smartfony. Dziś asortyment firmy obejmuje także laptopy, tablety, głośniki, smartwatche, oraz inne urządzenia z segmentu elektroniki noszonej. Smartfony Huaweia cieszą się dużym wzięciem. Jednym z pierwszych hitów firmy na tym rynku stał się wprowadzony w 2015 r. smartfon P8. Dzięki niemu chińska firma dołączyła do grona liderów rynku i zaczęła odważnie spoglądać w stronę kolejnych produktów - choćby smartwatchy. W tym też roku Huawei zdobył kolejny atut – ambasadorem marki w Polsce został Robert Lewandowski – i ten patronat przyczynił się do wzrostu popularności marki i osiągania przez nią dalszych sukcesów.

Premiera smartfona Mate 10 Pro na jesieni 2017 roku, pierwszego na rynku smartfona z procesorem „uzbrojonym” w sztuczną inteligencję, umocniła wizerunek Huawei jako producenta, który wyznacza trendy w branży – informuje portal wirtualnemedia.pl. Już pół roku później Mate 10 lite zyskał miano najlepiej sprzedającego się telefonu w Polsce.

W 2019 roku firma rozwinęła własny, autorski ekosystem usług mobilnych Huawei Mobile Services.

W polskim oddziale Huawei stworzono zupełnie nowy zespół dedykowany do prac nad rozbudową własnego sklepu z aplikacjami, AppGallery. Pierwszym smartfonem działającym w oparciu o autorski ekosystem był Mate 30 Pro, wprowadzony na rynek w grudniu 2019 roku – czytamy na stronie wirtualnemedia.pl.

„Make it possible” to motto marki stosowane w praktyce, w codziennym biznesie. Pozwoliło firmie urosnąć z kilkunastoosobowego zespołu do przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 800 pracowników i stanowiącego centralę dla 28 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów skandynawskich.

Huawei zbudował w Polsce pozycję firmy oferującej innowacyjną elektronikę użytkową. Stał się też ważnym partnerem dla polskich operatorów telekomunikacyjnych, sieci handlowych i sklepów, jak również uczelni wyższych, wspierając rozwój technologiczny, naukowy i gospodarczy kraju - podają Wirtualnemedia.

Chiński dostawca otworzył w Warszawie swoje centrum badań i rozwoju, jak również w Warszawie powstał pierwszy w regionie patronacki stacjonarny sklep marki, którego oferta obejmuje pełne portfolio produktów oraz pierwszy w tej części Europy sklep online marki – huawei.pl.

Według danych firmy badania rynku IDC w pierwszym kwartale ubiegłego roku Huawei wyprzedził Samsunga i osiągnął drugie miejsce w Polsce w sprzedaży smartfonów, tuż za inną chińską firmą - Xiaomi.

