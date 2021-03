Rewolucyjne odkrycie: Woda na Marsie! Kolejne przełomowe badania

Mars to planeta, która ma wodę, co wiemy nie od dziś. Jednak na powierzchni próżno jej szukać z wyjątkiem okolic biegunów. Nowe badania sugerują, że antyczna woda nie została głównie uwolniona w kosmos, a znajduje się w skorupie planety. To może wyjaśniać zagadkę jej braku na powierzchni Marsa - informuje komuterswiat.pl.

Mars kilka mld lat temu był zupełnie inną planetę od tej, którą obecnie znamy jako jałową. Na jego powierzchni występuje lód, który znajduje się na biegunach, ale poza tym próżno jej szukać w innych miejscach. Co więc stało się z antyczną wodą na Czerwonej Planecie?

Do niedawna sądzono, że Mars utracił dużo wody, oddając ją w kosmos. Tymczasem nowe badania sugerują, że mogło być inaczej. Została ona związana pod powierzchnią, gdzie nawodniła skorupę. Stało się to możliwe na podstawie modelowania danych, które zebrały do tej pory sondy krążące wokoło Czerwonej Planety, jak i marsjańskie łaziki.

Badania oparte na danych zebranych w ciągu ostatnich 10-15 lat eksploracji Marsa wykazały, że największe straty wody odbyły się w trakcie okresu Noahian. To oznacza, że nastąpiło to pomiędzy 4,1 a 3,7 mld lat temu. Tutaj też warto dodać, że pod powierzchnią Marsa są także zbiorniki wodne, które udało się wykryć.

Czytaj też: Potężna broń USA! Niezwykłe osiągi dzięki silnikom strumieniowym!

komputerswiat.pl/kp