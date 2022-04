TO TRZEBA ZOBACZYĆ! Zaćmienie Słońca na Marsie

Amerykańska agencja kosmiczna NASA opublikowała nagranie dokonane przy pomocy łazika Perseverance, które przedstawia zaćmienie Słońca na Marsie. Nagranie pokazuje zaćmienie z największą jak dotąd dokładnością i szybkością klatek wideo.

Nie było to zaćmienie całkowite, a częściowe. Na tle tarczy słonecznej przeszedł Fobos. To niewielki księżyc Marsa o rozmiarach 26,8 x 21 x 18,4 km i kształcie podobnym do ziemniaka. Zaćmienie trwało nieco ponad 40 sekund. Opublikowany w tym tygodniu film został nagrany przy pomocy kamery Mastcam-Z w dniu 2 kwietnia, czyli 397 marsjańskim dniu misji Perseverance.