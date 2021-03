Prof. Środa ujada na Lewandowskiego: Skutek walenia piłki głową

Filozof Magdalena Środa zdenerwowała się z powodu wizyty Roberta Lewandowskiego w Pałacu Prezydenckim. Uczonej nie spodobało się spotkanie mistrza futbolu z prezydentem Andrzejem Dudą – zdaje relację z wściekłości uczonej portal o2.pl

Robert Lewandowski odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w poniedziałek Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zachowanie piłkarza stało się przedmiotem oceny autorytetów, reprezentowanych tym razem przez Magdalenę Środę.

Piłkarza reprezentacji Polski oraz Bayernu Monachium uhonorował prezydent Andrzej Duda za wybitne osiągnięcia sportowe.

Nasz bohaterze narodowy, w tym sportowym tego słowa znaczeniu, ale nie tylko. To ważna dla mnie chwila. (…) W niezwykły sposób reprezentuje pan Polskę, zawsze podkreśla swoje pochodzenie i za to, jako prezydent, dziękuję. Reprezentuje pan nas wszystkich - mówił Duda do Roberta Lewandowskiego.

Jest mi niezmiernie miło otrzymać to odznaczenie, to wielka duma. Piłka nożna to sport drużynowy, nie indywidualny. Wszystko, co osiągam, to także zasługa trenerów, sztabu i rodziny - dziękował Lewandowski – relacjonuje portal o2.pl.