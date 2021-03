Debata Polska-Azja. Jak wygrać rywalizację o miano logistycznego centrum Europy?

W ramach organizowanego przez „Gazetę Bankową” i portal wGospodarce.pl Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021 nie mogło zabraknąć tematów związanych z logistyką. Polska w transportowej sieci – co musimy zrobić, by wygrać rywalizację o miano logistycznego centrum Europy – to kolejny panel dyskusyjny, który odbył się 23. marca w formule debaty on-line. Prezentujemy zapis dyskusji gości zaproszonych do udziału w tym ciekawym spotkaniu

Uczestnicy panelu starali się poszukać odpowiedzi na następujące pytania – czy dynamiczny rozwój portów morskich skupi na nas uwagę Azji? Czy Suchy Port w Małaszewiczach stanie się naszą nową Gdynią? Czy Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma szansę być transportowym środkiem Europy? I czy wreszcie Via Carpatia stanowi ważną arterię w planach transportowych azjatyckich tygrysów?

W dyskusji udział wzięli: Rafał Weber - wiceminister infrastruktury, Marcin Horała - pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Łukasz Greinke - prezes Zarządu Port Gdańsk S.A., poseł ziemi gdańskiej Kacper Płażyński, Czesław Warsewicz - prezes Zarządu PKP Cargo oraz Bartosz Baca - ekspert PSME oraz partner w BBSG. Dyskusję panelową poprowwadziła red. Edyta Hołdyńska – dziennikarka wPolityce.pl i wPolsce.pl.

Małaszewicze – nazywane „Nową Gdynią” – były ważnym elementem dyskusji, która tym razem nie skupiała się jedynie na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale też rozbudowie portów morskich i gigantycznym projektom drogowym z Via Carpatia na czele.

Małaszewicze to jedno z najistotniejszych miejsc na mapie nowego jedwabnego szlaku. W 2020 r. wymiana handlowa między Chinami a Europą wzrosła o 65 proc. To pokazuje skalę możliwej ekspansji, a właśnie przez Małaszewicze przejeżdża 95 proc. tych ładunków. Podjęliśmy działania, by zwiększyć zdolność przeładunkową 3–4-krotnie w najbliższych latach – przypominał Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Musimy zastawić sieci w postaci najnowocześniejszej infrastruktury, tak aby gestorzy ładunków chcieli wykorzystywać nasze porty. Do tego potrzebujemy całej pajęczyny infrastrukturalnej. Mówię na przykład o połączeniu portów morskich z Małaszewiczami, ale także z ukraińską Odessą, tak by przechwycić te ładunki, które przyjeżdżają do Polski koleją, a później trafiają do Skandynawii czy na rynek brytyjski. Zróbmy wszystko, żeby trafiały tam przez nasze, polskie, porty. Już dziś skala inwestycji w infrastrukturę portową jest ogromna, z czego się bardzo cieszymy. Nie poprzestajemy na tym i realizujemy kolejne projekty – powiedział Łukasz Greinke.

Prezes Portu Gdańsk podkreślał także, że w warunkach ostrej konkurencji między państwami rozwój logistyki wymaga koordynacji, dobrego otoczenia prawnego i odpowiedniej współpracy z organami administracji celno-skarbowej.

O kluczowej roli rozbudowy portów przekonywał także poseł Kacper Płażyński, wskazując przy okazji, że państwa aspirujące do ważnych miejsc w morskim łańcuchu dostaw muszą zadbać o bezpieczeństwo infrastruktury.

Dlatego bardzo się cieszę, że został przyjęty program modernizacji Marynarki Wojennej. To zresztą jednocześnie szansa dla polskich stoczni – mówił Płażyński.

Odpowiadający z ramienia rządu za budowę CPK (doradcą strategicznym jest tu koreańskie Incheon International Airport) wiceminister Marcin Horała zwrócił uwagę, że projekt ten daje nam wreszcie szansę na uzyskanie „renty z położenia”.

CPK jest jednym z najważniejszych elementów nowego systemu komunikacyjnego. Nasze położenie geograficzne może być wreszcie wielką szansą bez względu na to, czy zwycięży koncepcja USA, oparta na szlakach morskich, czy Chin, a więc wzrostu znaczenia szlaków lądowych – mówił Horała.

Warto podkreślić rolę, jaką odgrywają wielkie inwestycje publiczne w infrastrukturę w momencie, kiedy bronimy się przed kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię. Inwestycje te ciągle napędzają naszą gospodarkę i dają stabilność setkom przedsiębiorców zatrudnionych przy ich realizacji – zauważył z kolei wiceminister Rafał Weber.

Debata była jedną z cyklu sześciu debat odbywających się w ramach organizowanego przez „Gazetę Bankową” i portal w Gospodarce.pl FORUM POLSKA-AZJA ZBLIŻENIA 2021. Patronat honorowy nad Forum objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem Głównym Forum jest firma TAKEDA POLSKA. Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021 jest inicjatywą redakcji „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl – spotkaniem przedstawicieli administracji, biznesu i ekspertów dotyczącym współpracy Polski i globalnych firm z Azji. Sześć debat, które odbyły się w dnia 22-23.03 poświęcono wymianie handlowej i kooperacji gospodarczej, technologicznej i logistycznej między Polską a Azją. Zapis wideo z paneli dyskusyjnych dostępny jest na portalu wGospodarce.pl. Obszerne relacje z debat także w majowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

