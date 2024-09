KUPUJĘ BO POLSKIE 2024. Patriotyzm gospodarczy może być „zielony”

Tegoroczna akcja medialna redakcji portalu wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej” – KUPUJĘ BO POLSKIE, dotyczyć będzie patriotyzmu gospodarczego w nowym, zielonym wydaniu. Wszystkie publikacje będą bowiem miały wspólny mianownik, jakim jest transformacja ekologiczna w naszym, polskim wydaniu. „Ślad węglowy ma znaczenie – czyli ekologiczne e-handlowanie a patriotyzm konsumencki” – to podtytuł tegorocznych prezentacji firm, dla których patriotyzm gospodarczy ma niebagatelne znaczenie.

Od wielu już lat w ramach akcji KUPUJĘ BO POLSKIE staramy się namówić naszych Czytelników do świadomych zakupów, a partnerzy akcji z determinacją włączają się w działania prokonsumenckie, wpierające polską, narodową gospodarkę. Świadome zakupy to bowiem nie tylko dbanie o nasze zdrowie i środowisko, o dobrostan polskiej gospodarki i własny portfel, ale to też akt patriotyzmu konsumenckiego, który w ostatnich latach nabrał szczególnego znaczenia.

Ważne jest wspieranie polskiego biznesu

Od kilku lat, wspólnie z partnerami akcji KUPUJĘ BO POLSKIE, wykazujemy w artykułach zamieszczanych w specjalnej, dedykowanej zakładce portalu wGospodarce.pl, jak ważne jest wspieranie polskich przedsiębiorstw – producentów, dostawców usług, rolników. Przekonujemy, że warto wspierać małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, wciągając je w sieć kooperacji. Wybieranie w czasie zakupów polskich produktów, korzystanie z usług polskich firm, sprawia, że nasze przedsiębiorstwa – te płacące podatki w Polsce, te budujące rynek pracy, te dające gwarancję rozwoju polskiej gospodarki, inwestujące zyski w Polsce i wpływające bezpośrednio na polski wzrost gospodarczy, rozwijają się.

Doskonale sprawdziliśmy się jako świadomi konsumenci w czasie pandemii. Dowiedliśmy, że patriotyzm konsumencki i świadome zakupy mogą wpłynąć na – jak to określano – łagodne skutki globalnych kryzysów. Pokonaliśmy wspólnie skutki zerwanych przez lockdowny łańcuchów dostaw, a wsparcie dużych firm dla mniejszych kooperantów w wielu przypadkach okazało się zbawienne. Wojna na Ukrainie postawiła przed gospodarką zupełnie nowe wyzwania – jak się jednak codziennie przekonujemy – także w tym przypadku, wybieranie polskich produktów, wpieranie polskich firm, przynosi pozytywne skutki dla nas wszystkich – konsumentów i producentów.

Świadomy e-konsument

W tym roku dodatek „Kupuję bo polskie” poświęcamy ŚWIADOMEMU E-KONSUMENTOWI – to klient, który dokonuje przemyślanych zakupów wykorzystując technologiczne możliwości aplikacji i urządzeń, podejmuje decyzje nie tylko w oparciu o cenę, ale też pochodzenie produktu i jego wpływ na środowisko. Bo E-KONSUMENT to też klient ekologiczny, „zielony” – poszukujący neutralnego dla środowiska produktu, usług i niskoemisyjnych sposobów handlowania. To zarówno decyzje konsumenckie podejmowane przez nas w czasie zakupów, ale też decyzje dużych przedsiębiorstw i ministerstw budujących sieć wsparcia dla mniejszych firm, kooperujących i budujących cały łańcuch dostaw.

W ramach tegoroczne odsłony akcji KUPUJĘ BO POLSKIE planujemy zorganizowanie debaty na temat „eko-handlu” i znaczenia śladu węglowego dla potencjalnych klientów. Na łamach „Gazety Bankowej” i w specjalnej zakładce na portalu wGospodarce.pl prezentować będziemy najciekawsze projekty łączące e-handel z „zielonymi” zakupami. Przygotowujemy też cykl artykułów na temat sprawiedliwej transformacji przemysłu i usług. Zawsze pod wspólnym hasłem: „Kupuję bo polskie!”

