Dziennikarze Gazety Bankowej i wGospodarce.pl z prestiżową nagrodą!

Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl został Dziennikarzem Ekonomicznym Roku 2021 w Konkursie im. Władysława Grabskiego organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Statuetkę w kategorii Wywiad otrzymał Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”, a nagrodę w kategorii „Polityka pieniężna i stabilność finansowa” odebrał Maksymilian Wysocki, redaktor zarządzający wGospodarce.pl

Coroczny konkurs dla dziennikarzy i redakcji ekonomicznych od lat uznawany jest za jedną z najważniejszych nagród w branży. Wyróżnienia przyznaje kapituła pod przewodnictwem prof. Adama Budnikowskiego, w której zasiadają prof. Grażyna Ancyparowicz, prof. Rafał Sura, prof. Ireneusz Dąbrowski, redaktor Danuta Holecka, red. Michał Karnowski, Krzysztof Skowroński – prezes SDP i Wojciech Surmacz – prezes PAP.

Kapituła konkursu przyznała Nagrodę główną i tytuł Dziennikarza Ekonomicznego 2021 roku Maciejowi Wośko, za całokształt pracy dziennikarskiej, a zwłaszcza za umiejętność prezentowania w przystępny i ciekawy sposób skomplikowanych mechanizmów ekonomicznych oraz za powołanie do życia, wraz z redakcją „Gazety Bankowej”, „Polskiego Kompasu”, powszechnie cenionego corocznego raportu o stanie naszej gospodarki.

Maciej Wośko, Finał XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego / autor: Fratria

Maciej Wośko, Finał XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego / autor: Fratria

„Polski Kompas” to wydawany przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria rocznik, na łamach którego prezentowane są artykuły i felietony uczestników polskiej gospodarki. Od siedmiu wydań teksty na stronach „Kompasu” zamieszczają premier, ministrowie kluczowych dla gospodarki resortów, prezesie największych polskich spółek i przedsiębiorstw, a także eksperci – członkowie Rady Polityki Pieniężnej, wykładowcy kierunków ekonomicznych na polskich uczelniach. Rocznik stał się wyjątkowym przeglądem strategii, szans i zagrożeń diagnozowanych na kolejne lata.

Maciej Wośko jest redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej” od sześciu lat. Jest też dyrektorem wydawniczym w Grupie Medialnej Fratria, z którą związany jest od powstania wydawnictwa. Wcześniej był redaktorem naczelnym „Dziennika Bałtyckiego”.

Stanisław Koczot otrzymał wyróżnienie za wywiad opublikowany na łamach „Gazety Bankowej”, zatytułowany „Pułapki Unii Europejskiej”. Wyróżnienie przyznano za dogłębną analizę gospodarki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Za zwrócenie uwagi na ważny aspekt inwestycji krajowych w kontekście rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Stanisław Koczot, Finał XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego / autor: Fratria

Stanisław Koczot, Finał XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego / autor: Fratria

Maksymilian Wysocki został nagrodzony przez Kapitułę Konkursu w kategorii „Polityka pieniężna i stabilność finansowa”. Nagrodę za dogłębną analizę systemu płatniczego i nieoczywiste wnioski na temat obrotu gotówkowego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych i społecznych, otrzymał za artykuł „Płać jak chcesz, czyli jak mieć wybór między gotówką a innymi formami płatności”.

Maksymilian Wysocki, Finał XIX edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego / autor: Fratria

Cieszę się i dziękuję za to fantastyczne wyróżnienie, zwłaszcza że ekonomia stała się dziś platformą do wojny politycznej, a w ekonomii zależy gdzie ucho przyłożyć, tam usłyszymy, co chcemy usłyszeć i zobaczymy co chcemy zobaczyć. Tym bardziej, nasza, wszystkich, dziennikarzy ekonomicznych i gospodarczych ważna rola, żeby pomagać rozumieć i wyjaśniać sytuację. Co do samego tematu obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, doceniam tę nagrodę, ponieważ to fundamentalna sprawa i pamiętajmy, że 10 proc. Polaków nie ma konta w banku, drugie tyle karty płatniczej, a ok. 10 proc. ankietowanych osób spotkało się z odmową akceptowania gotówki. Dla tych osób pandemia oraz odmowa przyjmowania gotówki stanowiły na pewno duże wyzwanie. Poza kwestiami fundamentalnymi wolności prawa wyboru karty lub gotówki i dostępu do gotówki ma to również ten czysto ludzki wymiar – powiedział Maksymilian Wysocki, redaktor zarządzający wGospodarce.pl.