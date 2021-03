RTV Euro AGD ma restrykcje w nosie? Działa jak spożywczak

W sobotę w całym kraju weszły w życie nowe obostrzenia epidemiczne. W dużej mierze dotyczą także handlu. Wygląda jednak na to, że niektórzy obchodzą panujące restrykcje

Chodzi o część placówek RTV Euro AGD. Najpierw w mediach społecznościowych (na serwisie Wykop), a następnie w mediach pojawiła się informacja, że część sklepów działa… jako spożywczak.

Rozglądam się telewizory migają, telefony brzęczą. Mówię Panie jaka spożywka? A on pokazuje mi palcem, a tam stoją z kawą stojaki, wiecie góra takich kapsułek do kawy po złociszu i opakowania po kilo, a tam to my proszę Panią proszek do prania sprzedajemy. Ktoś ma tam jaja z żelaza, ze zgadza się na takie zagrywki - pisze użytkowniczka aurelia-karolska.