Znamy szczegóły przyszłych innowacji w PZU!

Wiemy już na jakie innowacje są w polu zainteresowaniu największego polskiego ubezpieczyciela. To dobra sonda także dla innych, ponieważ ubezpieczenia dają pole do popisu nowym technologiom jak mało która branża

Insurtech Day Powered by PZU był okazją dla zespołu Laboratorium Innowacji PZU wraz z przedstawicielami 9 startupów z całego świata, w tym Polski, opowiedzieli o swoich rozwiązaniach i technologiach. To była również okazja do podsumowania 3-lecia działalności Laboratorium Innowacji PZU.

Sektor ubezpieczeniowy jest dziś wielkim poligonem testowym dla wielu innowacyjnych pomysłów i skutecznie wdraża praktyczne rozwiązania, jakie oferuje błyskawicznie rozwijająca się technologia. W Grupie PZU nie chcemy jedynie reagować na to, co dzieje się w obszarze insurtech, lecz wyprzedzać trendy, współtworzyć potrzeby klientów i odpowiadające im narzędzia. Dlatego stworzyliśmy Laboratorium Innowacji, którego zadaniem jest wyławianie najciekawszych, najbardziej obiecujących pomysłów, jakie pojawiają się na rynku, a następnie testowanie ich, dopasowywanie do naszego modelu biznesowego i wcielanie w życie w naszej działalności. To rozwiązanie sprawdza się znakomicie i już zaowocowało realizacją licznych przedsięwzięć, które nam pozwalają lepiej i szybciej spełniać oczekiwania klientów oraz zapewniają przewagę konkurencyjną – ocenia Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie, przewodnicząca Komitetu Innowacji.

30 marca odbył się Insurtech Day Powered by PZU, w którym wzięły udział młode technologiczne firmy z Polski i świata. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania z obszaru opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w starszym wieku. Nie bez kozery. Z analizy przeprowadzonej przez PZU i The Heart wynika wprost, że coraz większą rolę będą odgrywać rozwiązania związane z prewencją zdrowotną oraz starzeniem się społeczeństwa. A takie rozwiązania dostarczają właśnie startupy i insurtechy.

 Innowacje są jak cukierki w sklepie ze słodyczami. Bardzo łatwo się zgubić, bo każdy startup i każda innowacja wygląda bardzo atrakcyjnie. Zadajemy sobie pytanie jakich konkretnie słodyczy poszukujemy. – Maricn Kurczab, dyrektor PZU Lab.

Po 3 latach Innovation Lab współczynnik sukcesu wdrożeń nowych rozwiązań to 60 proc.

Obecnie PZU poszukuje rozwiązań z obszarów zaawansowanej analityki, cyfryzacji procesów, nowych interakcji z klientami i ekosystemów, rozwiązań z zakresu HR Pracodawca 2.0 – w tym narzędzi rekrutacji i retencji pracowników.

Z technologicznych innowacji, PZU już wykorzystuje już m.in. następujące rozwiązania:

PZU GO

Mały nadajnik umieszczany na szybie wykrywający wypadki – nawet jeśli kierowca straci przytomność, nadajnik alarmuje ubezpieczyciela o wypadku, dzięki czemu może np. wysłać karetkę, czy pomoc drogową.

Duża lekcja dla nas. Byliśmy pierwsi w Europie i robiliśmy to od zera – ocenił Marcin Kurczab, dyrektor ds. Innowacji w PZU.

Sztuczna inteligencja od Tractable w procesie likwidacji szkód

Zdecydowanie ciekawą innowacją stosowaną obecnie jest system oceniający podejmowane kroki w kwestii napraw, wspomagany przez sztuczną inteligencję. To rozwiązanie z zakresu analizy obrazu - computer vision, w oparciu o sztuczna inteligencję, która wspiera likwidację szkód. Konkretniej ocenia, czy decyzja o likwidacji szkody w warsztacie i podjętych naprawach była prawidłowa. Podobno trafność jego ocen to 100 proc. zgodności.

Poza tym WebTotem pomaga sprawdzać cyberbezpieczeństwo małych i średnich firm, a Sidly dostarcza opaski życia - PZU Life Band – ponad 700 inteligentnych opasek dla polskich szpitali do monitorowania pacjentow covidowcyh, które wspierają medyków w opiece nad osobami zarażonymi koronawirusem.

Startupy, które wzięły udział w prezentacji 30 marca:

• CardioSecur (Niemcy) – oferuje badanie EKG do użytku osobistego oraz profesjonalnego. W ciągu kilku sekund generuje spersonalizowaną informację zwrotną dotyczącą zmian w zdrowiu serca. Proste zalecenie dotyczące działania wskazuje, czy udać się do lekarza, czy nie;

• Cognetitvity (Wielka Brytania) – wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i techniki uczenia maszynowego (machine learning), aby za pomocą opatentowanego testu poznawczego wykorzystującego najnowsze odkrycia w dziedzinie neuronauki, umożliwić osobom wczesne wykrycie upośledzenia związanego z chorobami takimi jak demencja, a także mierzenie i kontrolowanie zdrowia ich mózgu;

• dacadoo (Szwajcaria) – wspiera operatorów Life & Health w motywowaniu ich klientów do prowadzenia zdrowszego stylu życia poprzez platformę Digital Health Engagement opartą na SaaS, a także udostępnia mechanizm oceny ryzyka, który oblicza względne ryzyko śmiertelności i zachorowalności w czasie rzeczywistym;

• Etsimo (Finlandia) – oferuje platformę opieki zdrowotnej, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizy danych dotyczących zdrowia, umożliwiając świadczeniodawcom i towarzystwom ubezpieczeniowym natychmiastowe oferowanie swoim klientom prognostycznej i profilaktycznej opieki zdrowotnej za pośrednictwem istniejących i przyszłych kanałów cyfrowych;

• FibriCheck (Belgia) – aplikacja medyczna, która pozwala ludziom monitorować rytm serca, a tym samym wykrywać ukryte zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków

• Fjuul (Finlandia) zapewnia platformę cyfrową, którą przechwytuje i ulepsza dane biometryczne ze smartfonów i urządzeń do noszenia, aby uruchamiać spersonalizowane programy zaangażowania i dobrego samopoczucia na dużą skalę;

• LetsGetChecked (Irlandia) – platforma umożliwiająca ludziom odgrywanie aktywnej roli w utrzymaniu zdrowia, dłuższe i szczęśliwsze życie. Łącząc technologię, dane zdrowotne, wyniki diagnostyki i wsparcie kliniczne, zapewnia przydatne informacje zdrowotne, które umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej;

• OutSense (Izrael) – nowatorska technologia umożliwiająca dokładną analizę i diagnozowanie moczu i stolca z poziomu standardowej muszli klozetowej, przekształcając w ten sposób toaletę w nieinwazyjne urządzenie medyczne IoT;

• Positive AAL (Polska) to internetowa społeczność edukacyjna, która jednoczy starsze osoby dorosłe wokół wspólnego celu, jakim jest jak najdłuższe utrzymanie sprawności psychicznej i fizycznej. Rozwiązanie oferuje wielomodułowe, całościowe doświadczenie, pozwalające użytkownikom na udział w wnikliwych kursach, webinarach i przenoszenie tych połączeń online do świata rzeczywistego za pośrednictwem sekcji wydarzeń w czasie rzeczywistym.

Po prezentacji tych rozwiązań, w niektórych przypadkach mam mieszane uczucia, ale uwaga dyrektora Kurczaba o sklepie ze słodyczami pasuje tu bardzo. Cała sztuka, by wybrać właściwie. Jedne rozwiązania wyglądają świetnie i są bardzo obiecujące, drugie bardzo obiecujące, ale niszowe, no i te, które tylko świetnie wyglądają.

Bo np. udar to coś takiego, co spada nagle z nieba i nie dotyczy tylko seniorów. Cały świat legł w gruzach, gdy pięcioletni (wtedy) synek moich znajomych nagle dostał udaru – skrzep krwi wędrował sobie po organizmie, aż skutecznie zatkał newralgiczny dla krwiobiegu punkt. Piękny, zdrowy w jednej chwili chłopiec w jednej chwili stał się sparaliżowanym, niemogącym komunikować się w jakikolwiek sposób z otoczeniem cieniem człowieka. Na szczęście dzięki intensywnej rehabilitacji po dwóch latach znów chodzi i być może jest szansa na niemal pełnosprawność w dalekiej przyszłości.

U małych dzieci to raczej wyjątkowo nieszczęśliwa loteria, ale wśród starszych osób zdarzenia takie jak udar, czy wylew, mogłyby być doskonale przewidywalne, gdyby była odpowiednia profilaktyka. W takim wypadku aż 75 proc. udarów może być udaremnionych. Z tych powodów moją uwagę właśnie zaskarbił sobie belgijski FibriCheck. Jego rozwiązanie to w zasadzie tylko i aż oprogramowanie. Aplikacja wykryje ryzyko udaru i uruchomi profilaktykę, wystarczy tylko nosić smartwacha.

Telemedycyna z zaprezentowanymi rozwiązaniami pokroju CardioSecur to w zasadzie jeśli nie bliźniacza, to zbliżona propozycja do polskiego startupu MedApp. Cognetitvity brzmi również ciekawie, ale bardziej w kategorii nice to have, a nie rozwiązania kategorycznej potrzeby.

Są też rozwiązania nie tyle bardzo innowacyjne, co w sumie potrzebne i oparte o dobrze znane i działające schematy. Czy PZU chciałoby płacić swoim klientom za to, żeby ćwiczyli i prowadzili aktywny styl życia? Fjuul to w zasadzie aplikacja lojalnościowa, gdzie lojalnością jest zdrowie, a za zdrowie otrzymuje się (klienci) atrakcyjne zniżki i rabaty oraz nawet pieniądze na konto (cashback). Nie ma to jak stary, sprawdzony mechanizm programu lojalnościowego w służbie zdrowia, tak potrzebny zwłaszcza teraz. Nie jest to wielka innowacja, Ameryki nie odrkywa, ale czy działa? Ponad 70 proc. użytkowników poświęca na ćwiczenia 150 minut. Podobno to rozwiązanie nie ma bezpośredniej konkurencji, ale jeśli tak, to tylko kwestia czasu.

Zwłaszcza w pandemii zdalne badania potrzebne, bo przecież nie ma potrzeby w dzisiejszych czasach czekać fizycznie godzinami w kolejce do lekarza na badania, które można zlecić i przeprowadzić zdalnie, choćby przesyłając do domu zasoby do testowania. Platformy takie jak LetsGetChecked mają coraz większą przyszłość.

Ale są i bardziej skomplikowane badania.

Izraelski OutSense bada ślady krwi, które wydalamy z organizmu np. drogą moczową. Mały sensor, montowany jest na toalecie, wykrywa optyczne ślady krwi, bada strukturę i ustala czy krew pochodzi z którego organu. Rozwiązanie podobno osiągnęło 90 proc. skuteczności w badaniach szpitalnych w Izraelu. Może być stosowany w domu, ale efektywniej kosztowo stosować go w miejscu pracy. I tu mogą zaczynać się schody.

Inne, potencjalne, jego zastosowania mogą być tyleż ciekawe, co czasem niebezpieczne. O ile badanie na obecność alkoholu i narkotyków w miejscu pracy w ten sam sposób wydaje się jak najbardziej zasadne, tak możliwość zastosowania tego rozwiązania do testowania obecności ciąży u pracownic byłaby już przekroczeniem pewnych norm.

Na koniec warto odnotować też polski startup Positive AAL, który dostrzega wyzwania tzw. Srebrnej ekonomii. To taka więcej niż socjalizująca wisienka na torcie. Nie chodzi tylko o to, że na emeryturze zaczyna doskwierać nam samotność i często brak dalszego sensu funkcjonowania. Rzecz w tym, że w naszym społeczeństwie ludzi pow. 60 roku życia w 2013 było 21,5 proc., a szacuje się, że 2050 roku będzie ich już 40 proc.! To masa ludzi, a masa, to skala dla biznesu.

Social interactions autorstwa polskiego zespołu to platforma społecznościowa do szkoleń i poszerzania kompetencji dla seniorów. Diagnozowanie problemów, także zdrowotnych, wytyczanie celów i nagradzanie postępów. Czy da się nauczyć seniorów np. nowych, potrzebnych w cyfrowym świecie kompetencji? 67 proc. użytkowników przekroczyło spodziewane cele po pierwszym miesiącu.

Jak widać, wśród zaprezentowanych propozycji znalazły się dwie warte rozwagi ze względu na potencjalną skalę i przynajmniej trzy adresujące ważne problemy dbania o zdrowie, czyli w przypadku ubezpieczyciela, likwidowania kosztów leczenia i odszkodowań klientów poprzez ściśle innowacyjną profilaktykę. Jest nad czym się zastanawiać, nie tylko z punktu widzenia potencjalnego klienta, jakim jest ubezpieczyciel i jego klienci.

Henry Ford podobno powiedział, że „gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.” Innowacyjność to umiejętność patrzenia poza utartymi schematami, wytyczania nowych ścieżek, łamania dotychczasowych zasad. Tym kierujemy się w całej Grupie PZU – ocenia Artur Kurcweil, dyrektor zarządzający ds. Digitalizacji PZU.

CZYTAJ TEŻ: Strategia Grupy PZU: niezmiennie „numer jeden”. 3,4 mld zysku netto, ponadprzeciętny zwrot z kapitału

CZYTAJ TEŻ: Kryzys wzmocnił PZU

CZYTAJ TEŻ:Dlaczego dzieci pracowników handlu nie mogą pójść do przedszkola?