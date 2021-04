Tłumy na bulwarach polskich miast. Policja zwiększa kontrole

Od środy na warszawskich bulwarach trwają działania prewencyjne straży miejskiej i policji w związku z powrotem nad Wisłę licznych spacerowiczów - poinformował PAP Sławomir Smyk ze stołecznej straży miejskiej

Tłumy spacerowiczów pojawiły się również w Poznaniu, Szczecinie czy Trójmieście. Tymczasem to kościoły stały się celem ataków ze strony części opozycji, która chce ich zamknięcia na czas pandemii. Czy spacerowicze spotkają się z podobną krytyką ze strony polityków, co duchowni, którzy nie chcą zamknięcia świątyń?

Jak przekazał Sławomir Smyk, wiosenna aura skłania warszawiaków do wizyt nad Wisłą.

Wskazał, że działania służb intensyfikowane są popołudniu i wieczorem oraz w weekendy.

Obecność strażników i policjantów ma na celu skłonienie spacerowiczów do zachowań odpowiedzialnych i zgodnych z przepisami — tłumaczył.

Poseł Tomasz Latos w rozmowie z portalem TVP Info zaznaczył, że dopóki spacerowicze mają maseczki i zachowują dystans, jest to „w miarę bezpieczne”.

Wybierajmy takie miejsca w parkach, lasach czy na deptakach, gdzie tych osób może być najmniej. Oczywiście dobrze, że pogoda pozwala na to, by coraz częściej odpoczywać na świeżym powietrzu, a nie w przestrzeniach zamkniętych, takich jak galerie handlowe - dodał.

Dopóki mają maseczki i zachowany jest dystans, jest to w miarę bezpieczne. Gdy te zalecenia zaczynają być łamane, powinna reagować policja — powiedział portalowi tvp.info Tomasz Latos (PiS), lekarz i przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.

Wraz z nastaniem cieplejszej, wiosennej pogody wielu mieszkańców Poznania aktywnie spędza czas i wypoczywa w miejskich parkach i na terenach nadwarciańskich. Służby monitorują te miejsca, ale wskazują, że nie dochodzi do łamania prawa czy obowiązujących obostrzeń.

Wraz z nastaniem cieplejszej pogody, wielu mieszkańców spędza wolny czas na świeżym powietrzu, odwiedzając m.in. poznańskie parki. Tłumy poznaniaków pojawiały się na początku tygodnia m.in. w parku Sołackim. Późnym popołudniem i wieczorami mieszkańcy chętnie spacerują i przesiadują też na terenach nadwarciańskich.

Z apelem do mieszkańców w związku z pandemią zwrócił się w tym tygodniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że całkowicie rozumie potrzebę wypoczynku na świeżym powietrzu, ale zaapelował o rozwagę.

Zachęcam do aktywności na zewnątrz, apeluję jednak, by nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa, tak jak to miało miejsce dzisiaj nad Wartą. Pamiętajmy o dystansie społecznym i maseczkach. Jesteśmy w szczycie trzeciej fali pandemii. Nowe mutacje wirusa są dużo bardziej zaraźliwe, a nasz system opieki zdrowotnej na skraju wytrzymałości — zaznaczył.