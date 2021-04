Niedzielski: Sobota to kolejny dzień ponad 10-proc. spadku zakażeń

W sobotę zanotowano 28,1 tys. nowych zakażeń, o ponad 3,6 tys. mniej niż tydzień temu; to kolejny dzień ponad 10-proc. spadku - oświadczył minister Zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że od tego, jak bezpiecznie spędzimy Wielkanoc zależy, co będzie działo się w najbliższych tygodniach.

„Dziś 28,1 tys. nowych zakażeń, czyli o ponad 3,6 tys. mniej niż tydzień temu. To kolejny dzień ponad 10 proc. spadku. Od tego jak bezpiecznie spędzimy te Święta zależy co będzie działo się w najbliższych tygodniach” - napisał w sobotę na Twitterze szef resortu zdrowia. Wezwał do pozostania w domu na Wielkanoc.

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 28 073 nowe przypadki zakażenia koronawirusem; najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Śląsku (4 506) i na Mazowszu (4 115) – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 571 osób.

Tydzień temu, w sobotę 27 marca, badania potwierdziły 31 757 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło wtedy 448 chorych.

PAP/kp