RAPORT. Prawo jazdy … z górki i pod górkę

Jakie wymagania należy spełniać i jak wyglądają poszczególne etapy związane z otrzymaniem dokumentu prawa jazdy w wybranych państwach na świecie – raport „Prawo jazdy na świecie – vademecum przyszłego kierowcy” przygotowała firma Oponeo.pl.

Na podstawie zebranych danych pochodzących głównie z rządowych stron internetowych, szkół jazdy czy zarządów transportu przeanalizowano najważniejsze etapy związane z prawem jazdy w 24 państwach. Są to: Polska, Niemcy, Ukraina, Czechy, Dania, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Belgia, Węgry, Austria, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, RPA, Rosja, Indie, Japonia, Chiny, Singapur, Nowa Zelandia, Brazylia.

Zwykle kandydat na przyszłego kierowcę będzie musiał ukończyć minimum 18. rok życia, by jeździć samodzielnie.

Okazuje się jednak, że na Węgrzech minimalny wiek kierowcy samochodu osobowego wynosi 17 lat. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i Niemczech, ale na pewnych warunkach. Głównie chodzi o prowadzenie auta w towarzystwie opiekuna.

Na Wyspach Brytyjskich istnieje jeszcze konieczność wyrobienia wcześniej tzw. Provisional Driving Licence. To nic innego jak tymczasowe prawo jazdy otwierające drogę do dalszych procedur. Osoba, która je posiada i ukończyła 17 lat, może uczyć się jeździć w towarzystwie innego kierowcy, jeśli spełnia on następujące warunki – ma co najmniej 21 lat i jest posiadaczem prawa jazdy (pełnego, nie tymczasowego) od przynajmniej 3 lat.

Dodatkowo auto do nauki musi być stosownie oznakowane, a uczący się kierowca nie wyjedzie nim na autostrady ani poza granice Wysp Brytyjskich. Dopiero po zdaniu egzaminu może jeździć samodzielnie.

W Niemczech współpasażer musi mieć minimum 30 lat i posiadać uprawnienia do kierowania autem nieprzerwanie od 5 lat. W jego towarzystwie 17-latek może legalnie poruszać się po tamtejszych drogach.

Królowa Elżbieta II może prowadzić pojazdy bez posiadania prawa jazdy. Jako monarcha nie musi wyrabiać stosownych uprawnień.

Sprawdzenie stanu zdrowia przyszłego kierowcy to nieodzowna czynność głównie na początkowym etapie wyrabiania uprawnień. Badania lekarskie na prawo jazdy pozwalają zweryfikować, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, uniemożliwiające zasiadanie za kółkiem. Najczęściej obejmują one sprawdzenie wzroku kandydatów na kierowców. Nie bez powodu zresztą – każdy z nich musi widzieć doskonale, co dzieje się wokół nie tylko w ciągu dnia, ale i po zmroku, by zawsze móc odpowiednio reagować. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

W RPA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Belgii badanie na prawo jazdy to tylko kontrola wzroku. Podobnie jest w Singapurze i Szwecji, jednakże tam spotkamy się z pewnymi ograniczeniami. Singapurczycy, którzy starają się o prawo jazdy kat. B powyżej 65. roku życia, a także kobiety w ciąży są zobowiązani do posiadania zaświadczenia od uprawnianego lekarza o zdolności do prowadzenia pojazdu.

Szwedzi cierpiący m.in. na zespół Aspergera, ADHD, ADD lub DAMP muszą mieć orzeczenie lekarskie, poświadczające, że ich schorzenia nie przeszkadzają w kierowaniu autem i prawidłowej ocenie sytuacji drogowych. Nie są to choroby wykluczające prawo jazdy, ale ze względu na ryzyko, jakie za sobą niosą, zanim kandydat usiądzie za kółkiem, konieczna jest opinia specjalisty.

Badania wzroku i słuchu wykonuje się w Japonii, Finlandii, Austrii i na Węgrzech, ale dodatkowo dokonuje się również pomiaru ciśnienia. Gdy do podstawowej kontroli dochodzą jeszcze testy psychologiczne na prawo jazdy, jakich wymaga się w Brazylii, Hiszpanii, Portugalii, Rosji i na Ukrainie, może nie być tak łatwo przez nie przebrnąć zainteresowanym. Mimo wszystko tak wyglądają tamtejsze procedury i nie da się ich w żaden sposób obejść. Dodatkowo, w dwóch ostatnich wymienionych krajach do puli koniecznych badań dorzucić należy jeszcze testy toksykologiczne.

We Francji, Norwegii i Nowej Zelandii wymaga się większej kontroli, jeżeli kandydat na kierowcę cierpi na niektóre dolegliwości. Zalicza się do nich np. cukrzycę, padaczkę, zaćmę, urazy kręgosłupa. Jeśli uprawniony do wydawania zaświadczeń lekarz orzeknie, że wszystko jest w porządku, możemy zająć się dalszymi procedurami. Zdarza się też, że nieodzowne są konsultacje diagnostyczne u specjalistów.

Nieco inaczej wygląda temat badań w Polsce, Danii, Czechach, Włoszech, Chinach. W tej grupie krajów wymaga się od pretendentów zaświadczenia lekarskiego, że stan zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdu. W Indiach również jest to konieczne, ale tylko w przypadku aplikanta powyżej 40. roku życia.

Kurs na prawo jazdy nie mógłby się odbyć bez poznania zasad, jak prawidłowo obsługiwać pojazd oraz jak poruszać się nim po drogach zgodnie z prawem. Na 24 przeanalizowane kraje, w 15 z nich należy uczestniczyć w wykładach określoną liczbę godzin. Najwięcej w Rosji – aż 130. Znacznie mniej wymaga się na Ukrainie, bo 75, a jeszcze mniej w Brazylii – 45. Najmniej – tylko 12 godzin – zajmuje przekazanie wiedzy teoretycznej kursantom z Belgii czekającym na kat. B. Prawo jazdy w tym kraju można dzięki temu zdobyć trochę szybciej. Polska na tle pozostałych państw wypada „po środku” – 22,5 godziny (30 lekcji po 45 minut każda). W RPA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Chinach, Nowej Zelandii, Indiach oraz we Włoszech nie ma ustanowionej wymaganej liczby godzin zajęć teoretycznych. Kursant sam decyduje o tym, czy wie dostatecznie dużo, by przystąpić do egzaminu.

Istnieje grupa państw, w których oprócz wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego liczy się także kurs obejmujący pierwszą pomoc. Prawo jazdy bez niego nie będzie mogło zostać wyrobione. Tak jest między innymi w Polsce, Japonii, Niemczech, Francji czy Norwegii.

Oczywiście kursy na prawo jazdy składają się nie tylko z lekcji teoretycznych, ale również z praktycznych.

Najwięcej godzin za kółkiem spędzają kursanci z Nowej Zelandii. Tam rekomendowane jest ich aż 120, jeśli posiada się wcześniej wyrobioną licencję ucznia. Taki wynik może przyprawiać o zawrót głowy. Na drugim miejscu znalazła się Rosja, gdzie wymaga się ponad połowę mniej godzin w stosunku do nowozelandzkich zasad – tylko 56 – wynika z raportu oponeo.pl.

Chińczycy i Portugalczycy potrzebują ponad 30 godzin, a w naszym kraju i sąsiedniej Ukrainie dokładnie 30. Krótkie zajęcia praktyczne są w Niemczech i Norwegii (po 9 godzin), ale to Włosi są rekordzistami. Tam przewiduje się minimum 6 godzin jazdy pod okiem instruktora w określonych warunkach: 2 godziny po zmroku, 2 godziny po przedmieściach, 2 godziny na ruchliwych drogach. Ten czas trzeba wykorzystać maksymalnie i zapoznać się z ruchem miejskim na tyle dobrze, aby pomyślnie zdać egzaminy na prawo jazdy.

W niektórych państwach skandynawskich obowiązkowy jest kurs jazdy nocnej ze względu na uwarunkowania geograficzne.

We wszystkich omawianych w raporcie oponeo.pl krajach test teoretyczny na prawo jazdy jest obowiązkowy. Składa się on z bloku starannie wyselekcjonowanych pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków, sytuacji i zachowania na drogach, odpowiednich manewrów, zagrożeń, bezpieczeństwa czy mechaniki pojazdu. W krajach, w których wymaga się wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, pytania na ten temat również mogą pojawić się na egzaminie. Mimo, iż testy z teorii są obligatoryjne, to jednak poziomy trudności, jak i progi jego zaliczenia są naprawdę różne.

Okazuje się, że to przyszli kierowcy z Polski mają najtrudniej, ponieważ w czasie 25 minut muszą oni odpowiedzieć na 32 pytania o różnej wartości punktowej. Aby zdać, potrzebują aż 68 punktów z 74 możliwych do uzyskania. Łatwo więc policzyć, że próg zaliczenia wynosi aż 92 proc.!

Niewiele niższy, bo o jeden punkt procentowy, jest próg w Niemczech i Nowej Zelandii. W pierwszym z tych krajów z puli 1000 pytań losuje się tylko 30. Można zrobić maksymalnie 10 punktów błędu. Jeżeli zdarzy się więcej, wynik będzie negatywny. Z kolei nowozelandzcy kandydaci na kierowców odpowiadają na 35 pytań, sprawdzających ich wiedzę ze znajomości przepisów drogowych i umiejętności bezpiecznej jazdy. Gdy na 32 z nich udzielą poprawnych odpowiedzi, egzamin teoretyczny na prawo jady uznaje się za zaliczony. Wysokie wymagania, a tym samym progi procentowe są także w Japonii, Singapurze, Hiszpanii, Portugalii, Chinach, Rosji oraz we Włoszech i na Ukrainie. W tych państwach trzeba uzyskać równo 90 proc. „z teorii”, aby zadać test.

Najłatwiejsze testy są w Indiach. Tam zadaje się tylko 15 pytań, a na 9 z nich należy odpowiedzieć poprawnie i egzamin jest już zdany.

W każdym z omawianych krajów obowiązkowy jest także egzamin praktyczny na prawo jazdy. Najdłużej trwa on w Chinach – minimalnie 120 minut! Składa się on z trzech części: oceny ogólnych umiejętności kierowania oraz parkowania (przeprowadzany na zamkniętym torze), jazdy w ruchu miejskim, a także testu pisemnego dotyczącego znajomości zasad ruchu drogowego (50 pytań).

Na drugim miejscu wśród państw, gdzie praktyczny egzamin na prawo jazdy trwa dość długo jest Nowa Zelandia. Ma to związek z trzyetapowym modelem ubiegania się o uprawnienia, ponieważ na dwóch z nich (restricted i full) pretendent na kierowcę będzie musiał wykazać się wiedzą i pokazać swoje zdolności kierowania pojazdem. Jeśli ubiega się o licencję ucznia, zdaje tylko teorię. Ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy w tym kraju? W pierwszej części około 60 minut, a w drugiej 30. W państwach skandynawskich, takich jak Norwegia i Finlandia również cała procedura trwa długo (blisko godziny).

W Polsce przyszli kierowcy nie powinny narzekać, ponieważ cały egzamin trwa około 40 minut. Po wykonaniu podstawowych zadań egzaminacyjnych, takich jak sprawdzenie stanu technicznego czy tzw. „łuk”, prawo jazdy jest już prawie w kieszeni. Poza tym wymagana jest jeszcze obowiązkowa jazda w ruchu miejskim pod okiem egzaminatora. W jej trakcie poprosi on między innymi o zaparkowanie, zawracanie lub też zapyta o znajomość przepisów drogowych. Egzamin może się zakończyć szybciej (już po upływie 25 minut), gdy zostały poprawnie wykonane wszystkie zadania, o które poprosił egzaminator, a wynik testu praktycznego jest pozytywny.

Podobny czas jak w naszym kraju (40 minut) na przeprowadzenie egzaminu praktycznego, przewiduje się w RPA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoszech, Portugalii oraz Brazylii. W Hiszpanii może on trwać minimalnie 25 minut, dlatego państwo to zaliczane jest do ścisłego grona, w którym to test praktyczny zajmuje najmniej czasu. Tamtejsi kierujący jeżdżą wówczas po mieście i muszą wykonać co najmniej 2 manewry. Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy w Indiach? Również nie trzeba poświęcać mu dużej liczby minut, ponieważ przejechanie specjalnego toru i wykonanie manewrów trwa dosłownie chwilę.

W niektórych państwach istnieje tzw. okres próbny, w którym to nowicjusze mają szereg obowiązków i ograniczeń oraz nie mogą dopuścić do większych wykroczeń na drodze w wyniku nieprzestrzegania przepisów. W przeciwnym wypadku mogą oni stracić nawet uprawnienia! W Polsce należy mieć się na baczności przez pierwsze dwa lata od otrzymania uprawnień. Tak samo jest w Niemczech, Norwegii i na Ukrainie. W Austrii okres próbny wynosi aż 3 lata. Prawo jazdy kierowcy otrzymują tam na duży kredyt zaufania. Najkrótszy jest w Brazylii i w Chinach, bo tylko rok.

We wszystkich 24 omawianych państwach prawo jazdy jest uniwersalne, jeżeli egzamin praktyczny jest zdawany na pojeździe z manualną skrzynią biegów. W praktyce oznacza to, że możesz po otrzymaniu uprawnień kierować zarówno auta tradycyjne, jak i „automaty”.

W Szwecji i Niemczech osoby zdające test na „automacie”, które rozszerzą kurs o dodatkowe godziny, będą mogły poruszać się także pojazdami z manualną skrzynią biegów.

W Polsce średni koszt prawa jazdy wynosi 2 200 zł. W porównaniu do Indii, to bardzo wysoka kwota, ponieważ tam w przeliczeniu na złotówki potrzeba tylko około 300 złotych! Należy mieć jednak na uwadze fakt, że w Indiach jest inna wartość pieniądza, która determinuje taką właśnie cenę. Gdzie opłaty będą największe? Za zawrotną sumę 10 600 zł wyrobimy uprawnienia w Japonii. Koszt zrobienia prawa jazdy w tym państwie jest tak duży, że w Polsce za taką kwotę można kupić dość dobry, używany samochód! Co ciekawe, na drugim miejscu znaleźli się nasi sąsiedzi – Niemcy – u których potrzeba aż 9 000 zł na opłaty. Zdecydowanie ponad połowę mniej wymaga się w Chinach, Rosji czy na Węgrzech. Z kolei u naszych innych sąsiadów zza wschodniej granicy – na Ukrainie – wystarczy mieć tylko 900 złotych!

W świetle obowiązujących przepisów w omawianych w raporcie krajach istnieje wymóg jasno określający, czy uprawnienia do kierowania zostaną otrzymane czasowo, np. z uwagi na stan zdrowia czy „na zawsze”.

W większości państwach uprawnienia wystawiane są na czas nieokreślony, ale co kilka lub kilkanaście lat należy je wymienić na nowe. W Japonii i RPA ten okres jest najkrótszy, bo wynosi 5 lat, a po jego upływie trzeba przejść dodatkowo badanie wzroku. Najczęściej wymaga się zmiany prawa jazdy co 10 lat, do czego stosują się takie kraje, jak, np. Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Brazylia, Czechy, Chiny, Rosja czy Nowa Zelandia.

Kiedy wymienić prawo jazdy w Polsce? Jeśli kierujący nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, to co 15 lat. Taka sama zasada jest w Finlandii, Niemczech, Norwegii, Francji i Austrii. W Danii i Portugalii są dodatkowe wymogi. Obowiązuje okresowa wymiana dokumentu, gdy kierowca osiągnie określony wiek. Podczas tej czynności wymaga się dodatkowych badań lekarskich, ponieważ należy zweryfikować stan zdrowia. Tego typu przepisy stosują też Włosi, Węgrzy czy Brazylijczycy. Nie omija to także Singapurczyków, u których prawo jazdy jest bezterminowe do 65. roku życia.

Póki co w naszym kraju nie obowiązuje zakaz jazdy samochodem po osiągnięciu konkretnego wieku, a dodatkowe badania przechodzą co 2,5 roku tylko zawodowi kierowcy. Swoją wiedzę w zakresie znajomości przepisów i umiejętności prowadzenia pojazdów warto jednak aktualizować, czy to za pomocą kursów doszkalających, czy specjalnych szkoleń jazdy w trudnych warunkach i wychodzenia z poślizgu. O przepisach ruchu drogowego trzeba rozmawiać, edukować i przypominać – mówi Dorota Olszewska prezeska/dyrektorka generalna Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego”.

U ludzi powyżej 50 lat kondycja może się pogarszać, a pojawiające się dolegliwości uniemożliwiać bezpieczną jazdę. Głównie z tego powodu właśnie wymiana okresowa jest nieunikniona. Warto dodać, że mimo, iż w Indiach i na Ukrainie uprawnienia wymienia się adekwatnie co 20 i co 30 lat, to nie towarzyszą temu kontrole medyczne.

Wybierając się do krajów Unii Europejskiej, polskie prawo jazdy będzie ważne na terenie państw członkowskich. Może ono nie być respektowane, gdy wyjedziemy poza granice UE do krajów Konwencji Genewskiej lub Wiedeńskiej. Wówczas przyda się międzynarodowe prawo jazdy, aby legalnie poruszać się po drogach publicznych. Wyglądem nie przypomina ono dobrze znanej nam plastikowej plakietki. Jest to przetłumaczona na język obcy w formie odpisu książeczka, zawierająca informacje o zdobytych uprawnieniach. Wydaje się ją po złożeniu wniosku w starostwie powiatowym i uiszczeniu opłaty urzędowej w wysokości 35,50 zł.

Prawo jazdy międzynarodowe ma okres ważności do trzech lat. Mimo jego posiadania, w podróż należy zabrać również polskie uprawnienia. Będą potrzebne w razie kontroli.

