Sankcje USA poważnym ostrzeżeniem dla Kremla przed nową inwazją

Wprowadzone w czwartek sankcje dotyczące rosyjskiego długu są tylko sygnałem, ale ich zaostrzenie oznaczałoby wojnę za pomocą środków politycznych - powiedział w rozmowie z PAP Maximilian Hess, ekspert Foreign Policy Research Institute w Filadelfii. Jak dodał, jest to ostrzeżenie przed nową inwazją na Ukrainę.

Według Hessa ogłoszony w czwartek pakiet nowych sankcji - choć największy od lat - nie stanowi znaczącej zmiany status quo. Jego zdaniem poszerzenie „czarnej listy” o 32 osoby i podmioty nie wpłynie na kalkulacje Rosji, podobnie jak wydalenie 10 dyplomatów, bo takie ruchy były stosowane wcześniej.

Największy nowy element: zakazanie amerykańskim firmom udziału w obrocie rosyjskim długiem na rynku pierwotnym to z kolei „poważny ruch”, jednak na razie głównie symboliczny. „To sygnał, że USA bardzo poważnie podchodzą do dalszych sankcji dotyczących długu, ale dotychczasowe restrykcje same w sobie nie zmieniają zbytnio sytuacji” - mówi Hess. Jak tłumaczy, główną instytucją działającą przy emisji rosyjskich obligacji skarbowych jest rosyjski bank WTB, a amerykańskie banki uczestniczą w procesie bardzo rzadko. Dopiero rozszerzenie restrykcji na transakcje na rynku wtórnym zadałoby mocny cios. Co znaczące, w rozporządzeniu wprowadzającym sankcje Biały Dom wyraźnie zaznaczył, że w przypadku dalszych wrogich działań Kremla zostaną one rozszerzone.