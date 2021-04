Ruszył sezon motocyklowy. Zadbaj o ubezpieczenie!

Nareszcie jest! Wiosna to najbardziej wyczekiwany moment w roku przez wszystkich wielbicieli jazdy na dwóch kółkach. Motocykliści, rowerzyści, deskorolkarze czy użytkownicy hulajnóg nareszcie mogą ruszyć w teren. Niestety okazuje się, że to też najbardziej niebezpieczny dla nich czas. Właśnie po zimie dochodzi do największej liczby wypadków. Dlatego warto zacząć sezon od ubezpieczenia, a to naprawdę niewielki wydatek. Pieniądze wydane na polisę w LINK4 wystarczą, by w razie kłopotów zapewnić sobie pomoc i ochronę

Po pierwsze bezpieczeństwo

Fani szybkiej jazdy na motorze wiedzą, jak zdradliwa potrafi być sytuacja na drodze wiosną. Spragnieni, by nareszcie poczuć prędkość i siłę swojej maszyny dociskają gaz do końca i zaczynają się problemy. Umiejętności jazdy po kilku miesiącach przerwy spadają, refleks też nie taki jak w szczycie sezonu, dziur w jezdni po zimie przybyło, a zapadnięte studzienki czyhają na rozpędzony pojazd w najmniej spodziewanych miejscach. No i ci kierowcy aut! Zapomnieli, że wciąż trzeba zerkać w lusterka. Wystarczy jeden fałszywy ruch i problemy gotowe. Warto pamiętać, że szanse nie są równe. Motocyklista w zderzeniu z samochodem jest kilkadziesiąt razy bardziej narażony na śmierć niż kierowca chroniony karoserią auta.

Co mogę zyskać?

W LINK4 ubezpieczysz swój motocykl czy skuter za niewielkie pieniądze. W specjalnej ofercie dla motocyklistów znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy:

– obowiązkowe OC z bezpłatnym Programem Pomocy,

– Auto Assistance, czyli całodobową pomoc techniczną związaną z wypadkiem, awarią, unieruchomieniem lub kradzieżą motocykla na terenie prawie całej Europie,

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla siebie i innych.

Podstawowe ubezpieczenie OC to nieduży wydatek. W ramach Pakietu OC uzyskamy dodatkową pomoc w trudnych sytuacjach na drodze. Bez dodatkowych opłat możesz liczyć na:

pomoc w ciągu 30 minut na terenie całego kraju – przez całą dobę

transport do warsztatu

pomoc w wymianie opony

pojazd zastępczy do 3 dni w razie wypadku lub kradzieży.

Warto też pamiętać, że brak aktualnej polisy OC przez ponad 14 dni oznacza dla kierowcy karę w wysokości 860 zł.

Jeśli OC to za mało i potrzebujesz większego poczucia bezpieczeństwa, zdecyduj się na Auto Assistance, w ramach którego otrzymasz dodatkowo:

pomoc w niemal całej Europie

holowanie do 200 km

dostarczenie paliwa

samochód zastępczy lub nocleg lub transport w razie wypadku lub kradzieży.

Jeśli chcesz mieć pewność, że po wypadku będziesz mieć środki na leczenie, a także na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych innym, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW, które chroni zarówno Ciebie, jak i osoby poszkodowane w zdarzeniu – wskazane w polisie pojazdu.

Jak kupić ubezpieczenie?

To bardzo proste, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy zadzwonić i skorzystać z pomocy naszych konsultantów pod numerem 22 4444444, a także dzięki agentom współpracującym z LINK4, którzy chętnie doradzą najkorzystniejszy dla konkretnego klienta pakiet i poinformują o wszelkich dodatkowych bonusach. A tych nie brakuje. LINK4 jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Docenili to niezależni eksperci, którzy w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” w 2021 rok wybrali samochodową ofertę OC oraz NNW i Assistance w LINK4 jako najlepszą na polskim rynku. Opinię tę potwierdza także ocena samych klientów. W konsumenckiej ankiecie przeprowadzonej w marcu przez Polski Instytut Badań Jakości najwięcej pozytywnych opinii zebrał właśnie LINK4. Zaufanie klientów towarzystwo zdobyło m.in. za sprawny przebieg zakupu polisy, najlepszą infolinię i, co najważniejsze, także za bardzo dobrą obsługę likwidacji szkody.

Bezpieczeństwo na drodze to dla nas jeden z priorytetów – mówi Agnieszka Wrońska, prezes Zarządu LINK4. – Dlatego od lat konsekwentnie doceniamy kierowców, którzy przestrzegają zasad kodeksu ruchu drogowego. Stąd m.in. program promujący bezpieczną jazdę samochodem „Kasa Wraca”, który pozwala zaoszczędzić na wysokości składek za ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4 – dodaje.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na stronie www.link4.pl

Artykuł powstał we współpracy z LINK4