Ubezpieczenie OC motocykla – sezon na jednoślady również w LINK4

Motocykl to dla wielu symbol wolności, wokół którego ogniskuje się niezwykle ciekawa i barwna kultura. W naszych szerokościach geograficznych miłośnicy motocykli zazwyczaj rozpoczynają sezon wiosną. I chociaż jazda jednośladem pozwala cieszyć się niedostępną dla kierowców innych pojazdów swobodą, jest jeden obowiązek – ubezpieczenie komunikacyjne

OC motocykla jest bowiem równie ważne, jak w przypadku samochodów. To obligatoryjna polisa, którą musi wykupić każdy posiadacz jednośladu, by nie narażać się na mandat. A kary wzrosły od 2022 r. nawet do 1000 złotych (przy braku aktualnego OC jednośladu powyżej 14 dni).

Ale nie tylko o kary tu chodzi. Ubezpieczenie motocyklowe OC zapewnia wypłatę odszkodowania dla osoby poszkodowanej przez motocyklistę, a także pokrywa koszty ewentualnych szkód pojazdu poszkodowanego spowodowanych przez kierowcę motocykla. W obu wypadkach mogą to być bardzo duże kwoty.

Na co zwrócić uwagę, wybierając OC motocykla?

Gdy wybierasz ubezpieczenie OC na motocykl, zwróć uwagę nie tylko na same koszty ubezpieczenia, ale też czy możesz skorzystać z dodatkowych świadczeń, a jeśli tak, to w jakim zakresie. W LINK4 ubezpieczysz swój pojazd, zyskując szybkie wsparcie w razie kolizji dzięki Programowi Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Posiadasz zniżki, wynikające z bezpiecznej, bezwypadkowej i bezkolizyjnej jazdy w ciągu wielu lat? LINK4 honoruje Twoje zniżki również wtedy, gdy decydujesz się ubezpieczenie OC motocykli. Doświadczeni kierowcy, którzy respektują przepisy drogowe i dbają o bezpieczeństwo na trasie – swoje i pozostałych uczestników ruchu – z pewnością poczują się docenieni.

Jednym z nich jest pan Wojciech (44 l.) z Grudziądza: Motocykle kocham od dziecka. To chyba dziedziczne, bo doskonale pamiętam, jak mój dziadek pucował swoją czarną WSK-ę. Jeździłem też z ojcem na ryby jego piękną „jawką”. W rodzinie były też oczywiście auta, ale motocykle były dla nas szczególne. Magiczne. Taka pasja nie przemija nigdy. Obecnie jestem właścicielem jednego motocykla, chociaż w garażu stoją u mnie dwa, ten drugi – Honda RS 750 – to maszyna mojej żony. Oba motocykle ubezpieczamy w LINK4, ze względu na bogatą paletę usług dodatkowych. Mamy też zniżki, zgromadzone przez lata bezwypadkowej jazdy, które LINK4 uwzględnia, wyliczając koszt polisy. A to oznacza duże oszczędności.. Krótko mówiąc: same plusy.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie akurat w LINK4?

Pan Wojciech wraz z żoną postawili na LINK4. O jakości polis proponowanych przez to towarzystwo stanowią liczne wyróżnienia, w tym Laur Klienta 2022, ogromne doświadczenie w branży komunikacyjnej, a także rozbudowana oferta, szacunek dla klientów oraz atrakcyjne stawki ubezpieczenia motocykli.

W ofercie LINK4 dla motocyklistów znajdziesz:

- OC z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony;

- Auto Assistance, czyli szybką pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży;

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

W ramach unikatowego Programu Pomocy możesz liczyć na:

- całodobową pomoc w razie wypadku średnio w ciągu 30 minut na terenie całego kraju;

- naprawę na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km;

- pomoc w wymianie opony;

- pojazd zastępczy do 3 dni w razie wypadku lub kradzieży.

Czy ubezpieczenie na motocykl obejmuje też skutery?

Ubezpieczenie motocykla obowiązuje także pojazdy takie jak skutery. Dlatego, jeżeli zamierzasz zakupić ten środek transportu, to Twoim obowiązkiem jest jego ubezpieczenie. Pamiętaj też, że pomimo tego, iż z tych pojazdów korzysta się zazwyczaj tylko przez kilka miesięcy w roku, to polisa OC na motocykl powinna być zawarta na pełne dwanaście miesięcy. W innym razie, w przypadku kontroli przez policję, trzeba się liczyć z wysoką karą za brak ważnego ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie motocykla?

Tu nie ma stałej kwoty. Ostateczna cena polisy OC motocykla, tak jak auta, uzależniona jest od kilku czynników. Są to między innymi: wiek kierowcy, posiadane zniżki, pojemność silnika motocykla, wiek i rodzaj pojazdu. Warto dodać, że zwykle OC motocykla jest znacznie tańsze niż ubezpieczenie auta osobowego.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz nawet wychodzić z domu – ubezpieczenie OC motocykla możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem ubezpieczenia na motocykl. Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.