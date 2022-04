Pakiet OC/AC w LINK4 – szeroka ochrona na prostych zasadach

Wybierając ubezpieczyciela, dobrze jest postawić na wiarygodnego partnera z polskim kapitałem. Szeroką, a zarazem przejrzystą i zorientowaną na użytkownika ofertą, są propozycje LINK4. Towarzystwo to od lat wyróżnia przyjazne podejście, proste zasady ubezpieczenia i kompetentni konsultanci

Profesjonalizmu tego ubezpieczyciela dowodzą przede wszystkim opinie zadowolonych klientów. Nie bez znaczenia jest również wyróżnienie LINK4 TU SA Top Marką Lauru Klienta 2022 w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych direct oraz przyznanie Złotego Lauru Klienta w segmencie jakości obsługi klientów indywidualnych. Czy to nie mówi samo za siebie?

Pakiet OC/AC – jak to działa?

Pakiet OC/AC w LINK4 to dwa popularne ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa dla wszystkich właścicieli aut, poruszających się po polskich drogach. Chroni nas ona przed ponoszeniem kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich pojazdom. Za brak aktualnej polisy OC, przy zaledwie 14-dniowej zwłoce, kierowca samochodu osobowego może zapłacić karę w wysokości aż 6020 zł. Najprościej rzecz ujmując – OC chroni nas przed ryzykiem pokrycia ogromnych kosztów wyrządzonej innym szkody, a jednocześnie zapewnia wypełnienie spoczywającego na nas z mocy prawa obowiązku.

Autocasco, czyli ubezpieczenie AC nie jest wymagane, ale warto pomyśleć o tej dodatkowej polisie. Samo OC nie ochroni naszego auta, chroni ono poszkodowanych w wyniku naszego błędu, natomiast AC osłania właścicieli pojazdów przed ponoszeniem konsekwencji kosztownych napraw własnego auta w razie kolizji spowodowanych z naszej winy. Może być także finansowym zabezpieczeniem na wypadek kradzieży samochodu lub niszczącej siły żywiołów.

By wybrać najkorzystniejszy wariant, warto wziąć pod lupę zakres proponowanej polisy i świadomie podjąć decyzję o wyborze ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że wykupując AC w LINK4, polisę zawieramy w formule all risk, co oznacza, że nasz pojazd objęty jest ochroną w razie wszelkich zdarzeń (oprócz tych konkretnie wskazanych w OWU).

Ochrona w formule all risk

Dzięki ubezpieczeniu all risk możemy uzyskać odszkodowanie nawet w przypadku nietypowych szkód i zniszczeń pojazdu, powstałych na skutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Dotyczy to nie tylko szkód, którym jesteśmy bezpośrednio winni. W ich skład wchodzą też wandalizm, szkody parkingowe czy uszkodzenia powstałe wskutek działania sił natury: gradu, huraganu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi czy lawiny. Ubezpieczenie AC można kupić w pakiecie z OC w dwóch wariantach:

Warsztat (naprawiamy auto w dowolnym warsztacie, także w ASO, a rozliczenie odbywa się na podstawie faktur) lub Kosztorys (otrzymujemy odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiamy auto we własnym zakresie).

Ubezpieczenie OC/AC w praktyce

O swoich doświadczeniach opowiedziała nam wieloletnia klientka LINK4, pani Irena (70 l.) z Radomia:

Ubezpieczenie w LINK4 posiadamy z mężem od 12 lat. Przez pierwsze 10 korzystaliśmy tylko z OC, ale w 2020 roku dokupiliśmy też autocasco. Nie jesteśmy coraz młodsi, więc – mimo że jeździmy ostrożnie – postanowiliśmy objąć nasze auto, a przez to i nasze finanse, szerszą ochroną. Pogoda też ostatnimi laty nie rozpieszcza, a AC zapewnia wsparcie w przypadku nieszczęść wynikających z działań natury. Polisę AC zaproponowała nam przemiła agentka, pani Beatka, u której od początku załatwiamy sprawy związane z ubezpieczeniami. Obie mamy działki w dość zadrzewionej okolicy, a jakiś czas temu kilka gałęzi uszkodziło tam samochody innych działkowiczów. Zresztą to głównie na działkę i na zakupy jeździmy z moim mężem. No i czasem do jego starszej siostry mieszkającej w Kielcach. W zeszłym roku dokładnie o tej porze, co teraz, z początkiem kwietnia, jak zwykle ruszyłam z ogrodowymi pracami. Pamiętam, że pewnego dnia podjechałam na nasze ogródki działkowe i zostawiłam auto w jedynym wolnym miejscu. Było trochę ciasno, ale zaparkowałam. Wieczorem, gdy chciałam wracać, zastałam wgniecione tylne drzwi i rysy ze śladami zielonego lakieru na czerwonej karoserii naszego samochodu. Stanęłam jak wryta. Ktoś musiał uderzyć w moje auto, manewrując na parkingu… Zadzwoniłam zdenerwowana do męża. Uspokoił mnie i przypomniał o polisie. Zgłosiłam więc telefonicznie szkodę do LINK4. Co za szczęście, że nie mają skomplikowanych procedur! Wszystko przebiegło sprawnie, auto naprawiliśmy w wybranym warsztacie, a odszkodowanie przyszło w ciągu 30 dni. To właśnie najbardziej cenimy w LINK4: prostotę i szybkość działania. Nie przysparzają człowiekowi dodatkowego stresu; wręcz przeciwnie – dzięki sprawnej pomocy i uczciwym zasadom mogę być pewna, że likwidacja szkody nie będzie drogą przez mękę. To pewna firma, a do tego polska – same plusy!

Przejrzyście znaczy uczciwie

Jak pokazuje przykład pani Ireny, w LINK4 zasady ubezpieczenia są niezwykle proste i przejrzyste. Nie znajdziemy tu zapisanych małym druczkiem odnośników. Klient otrzymuje pełną informację o zakresie ubezpieczenia, jak i o przysługujących mu prawach. - Jasne, transparentne reguły polis w LINK4 są fundamentem naszej działalności. W LINK4 stawiamy na prostotę, bo to sprawia, że klient ma do nas zaufanie i zostaje z nami na długo – mówi Marek Baran, dyrektor komunikacji korporacyjnej w LINK4

Jak wykupić polisę w LINK4?

Nic łatwiejszego! Na stronie internetowej www.link4.pl znajduje się intuicyjny kalkulator, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Pomocą służą też fachowi konsultanci, z którymi możemy porozmawiać, dzwoniąc pod numer 22 4444444. Kolejną możliwością jest osobiste spotkanie z agentem. Ubezpieczenie AC w LINK4 dostępne wyłącznie w pakiecie z OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i wyłączenia, znajdziesz w OWU na stronie www.link4.pl.

