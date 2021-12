Pakiet OC/AC to idealny prezent na zimę

Niezależnie od tego, czy za kółkiem czujemy się pewnie, czy dopiero nabieramy doświadczenia jako kierowcy, zima to zawsze wyzwanie na drodze. Śnieżyce, gołoledź, lepkie pośniegowe błoto, do tego gęste zimowe mgły… Nawet największe doświadczenie czy ostrożność nie zawsze są w stanie ustrzec nas przed szkodą. Wtedy ratunkiem dla naszego budżetu jest ubezpieczenie Autocasco

Dlaczego warto mieć AC?

Autocasco jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem, ale warto o nie zadbać, szczególnie o tej porze roku. Samo OC nie chroni naszego auta.

To AC osłania właścicieli pojazdów przed ponoszeniem konsekwencji kosztownych napraw w razie uszkodzeń, które mogą powstać wskutek wypadku lub kolizji spowodowanych z naszej winy. To także finansowe zabezpieczenie w wypadku kradzieży auta.

Jak wybrać najlepszy wariant? Warto przyjrzeć się zakresowi proponowanego ubezpieczenia i świadomie podjąć decyzję o wyborze ubezpieczyciela. Wybierając ubezpieczenie AC w LINK4, polisa zawierana jest w formule all risk, czyli nasz pojazd objęty jest ochroną w razie wszelkich zdarzeń (oprócz tych konkretnie wskazanych w OWU).

Najkorzystniej w pakiecie OC/AC

Nawet największe doświadczenie czy ostrożność nie zawsze są w stanie ustrzec nas przed szkodą. O jednym z takich trudnych świątecznych wyjazdów opowiada pan Mateusz (42 l.) z Koszalina:

Zima zawsze była dla mnie jako kierowcy pechowa. Już w roku, w którym odebrałem prawo jazdy, miałem pierwszą zimową „przygodę” za kółkiem: jadąc autem rodziców, wpadłem w poślizg i stuknąłem w drzewo. To nauczyło mnie dużego respektu dla zmieniających się warunków na drodze. Jakieś 2 lata temu z kolei, w drodze z pracy przeżyłem bliskie spotkanie z nadjeżdżającym z podporządkowanej uliczki autem. I chociaż nie była to moja wina, stres związany ze stłuczką wystarczył, żebym pomyślał o lepszym zabezpieczeniu ubezpieczeniowym na przyszłość. Miałem wtedy jedynie polisę OC. A co gdybym to ja był sprawcą? Koszty naprawy mojego auta mogłyby być rujnujące przy mojej nauczycielskiej pensji. Prześledziłem rynek ubezpieczeń i gdy kończyła się poprzednia polisa, zdecydowałem się na wykupienie ubezpieczenia w LINK4. Mieli bardzo dobre opinie, a ich oferta najbardziej odpowiadała moim potrzebom. Ceny też nie były wygórowane, szczególnie przy tak szerokiej palecie usług. Wybrałem najkorzystniejszy w mojej sytuacji pakiet OC + AC z Auto Assistance. Szybko okazało się, jak dobra to była decyzja. Po świętach spędzonych u siostry w Szczecinku wracałem do siebie, kiedy po jakichś 30 kilometrach poczułem dość mocne drżenie kierownicy i zaczęło mnie ściągać na pobocze. Przyhamowałem, co niestety tylko spowodowało większy poślizg i wjechałem w stary, betonowy słupek przydrożny. Nic mi się nie stało, poduszka powietrzna pozostała na swoim miejscu, ale wgniotły się przednie drzwi po stronie pasażera. Wyjąłem latarkę i przyjrzałem się dodatkowo kołom – niestety okazało się, że przebite były obie opony. Na nic zdała się „dojazdówka” w bagażniku… Wtedy przypomniałem sobie, że przecież mogę skorzystać z polisy. Zadzwoniłem do LINK4 (dodzwoniłem się za pierwszym razem) i opisałem całą sytuację. Szkoda blacharska nie wydawała się na tyle duża, żeby uniemożliwić dalszą jazdę, więc skorzystałem z dostępnego w ramach pakietu OC Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Po niecałych 30 minutach przyjechała laweta i odholowała moje auto do całodobowego warsztatu wulkanizacyjnego. Wgniecioną karoserię naprawiłem, korzystając z ubezpieczenia AC. Wszystko zadziałało, jak należy. Formalności ograniczono do minimum, a za należną kwotę z ubezpieczenia bez problemu pokryłem koszt blacharza i lakiernika. Dzięki pakietowi OC/AC w LINK4 mój domowy budżet w ogóle nie odczuł ciężaru naprawy auta, za wszystko zapłacił ubezpieczyciel.

Warto wiedzieć:

W ramach ubezpieczenia Autocasco w LINK4 do wyboru są dwa warianty likwidacji szkody:

WARSZTAT – naprawa auta w wybranym warsztacie, w tym ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi);

KOSZTORYS – na podstawie wyceny szkody sporządzonej przez rzeczoznawcę właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie i naprawia auto we własnym zakresie.

Jak uzyskać ochronę w ramach AC w LINK4?

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 można wykupić tylko w pakiecie z OC.

Na stronie internetowej www.link4.pl znajduje się kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia, i w 60 sekund wyliczy całkowity polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl. Materiał powstał przy współpracy z LINK4.