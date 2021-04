Chiński koncern samochodowy inwestuje w Poznaniu 30 mln euro

W poznańskiej fabryce firmy Tuopu produkowane będą podzespoły do e-samochodów elektrycznych. Inwestycja pochłonie 30 mln euro, docelowo chińska firma planuje zatrudnienie 450 osób. Firmę w wejściu na rynek wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu – czytam na stronie PAIH

Tuopu jest znanym w branży dostawcą podzespołów, współpracuje z czołowymi koncernami motoryzacyjnymi, w tym z firmami Audi, BMW, Fiat-Chrysler, Ford, Honda, GM, Mercedes i Volkswagen. W poznańskim zakładzie Tuopu produkowane będą ramy pomocnicze do samochodów z napędem elektrycznym.

Ramy pomocnicze mają obecnie podstawowe zastosowanie w konstrukcji z przodu i tyłu pojazdu – są mocowane do nadwozia przy użyciu elastycznych łączników. Ich użycie wpływa na dobrą amortyzację sił działających w obrębie struktury samochodu, są one też pomocne w montażu do karoserii zespołów jednostki napędowej, silnika, elementów układu kierowniczego oraz podwozia, w tym zawieszenia.

Jak informuje PAIH, w fabryce zatrudnienie znajdą przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie. Jeszcze w tym roku firma chce zatrudnić 20 osób, za to docelowo w poznańskim zakładzie firma ma zatrudnić 450 osób.

Nowa inwestycja zbudowana zostanie w Poznaniu na terenie Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze, będzie to pierwsza fabryka firmy w Europie, w której jednak ma ona już liczne przedstawicielstwa. Biura i centra badawczo-rozwojowe Tuopu znajdują się w Szwecji, Niemczech i Francji, a poza Europą w Stanach Zjednoczonych. Zakłady produkcyjne firmy działają w Chinach, Malezji i w Brazylii.

Inwestycję Chińczyków skomentował wicepremier i minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin. Jego zdaniem, wejście Tuopu do Polski To także dowód na to, że światowe koncerny, w tym także przedsiębiorcy z Państwa Środka - pomimo trwającej epidemii - doceniają atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. wydano blisko sto decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości blisko 4 mld zł, co świadczy o sile i potencjale polskiej gospodarki – powiedział wicepremier Gowin.

Wybór Polski przez inwestorów z Chin to nie przypadek. Polska jest bowiem w Europie jednym z głównych dostawców podzespołów i części dla światowych koncernów motoryzacyjnych. Istotne jest także, że również przez Polskę przechodzi nowy Jedwabny Szlak, zaś zdecydowana większość firm krajowych bez kłopotu dostarcza podzespoły i komponenty do ważnych portów i fabryk w ciągu jednego dnia.

Koncern Tuopu Group jest notowany na giełdzie w Szanghaju, w branży działa od ponad 30 lat.

