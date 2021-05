W Polsce już mniej obciążeń PIT i ZUS

- Polska awansowała o dwa miejsca wśród krajów UE w zakresie obciążeń PIT i ZUS w 2020 roku, wynika z raportu PwC „Praca w UE - podatki i składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze”. W 2020 r. Polska znalazła się na 14. miejscu w rankingu dla osób bez rodziny zarabiających przeciętne wynagrodzenie, a w przypadku rodziny - na miejsce 17. (w obu przypadkach awans o 2 miejsca wobec 2019 r.).

„Obniżka stawki podatkowej z 18% do 17% to krok w dobrym kierunku. Dzięki temu więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach podatników i sytuacja Polski w porównaniu do innych państw UE pod tym względem poprawia się. Atrakcyjność naszego kraju pod kątem opodatkowania osób fizycznych mogłaby dodatkowo wzrosnąć, gdyby np. znacznie podwyższono kwotę wolną od podatku” - powiedziała dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Joanna Narkiewicz-Tarłowska, cytowana w komunikacie.

Przeciętnie zarabiający singiel w Polsce w 2020 r. otrzymywał 72% swojego pełnego wynagrodzenia, zaś przeciętnie zarabiająca rodzina - 77% wynagrodzenia netto, co oznacza, że Polska znajdujemy się poniżej średniej unijnej w obu zakresach (odpowiednio 73% i 79%).

„Większość środków zaproponowanych osobom fizycznym przez państwa członkowskie UE obowiązywało do końca 2020 r. Liczba rozwiązań wprowadzonych w 2021 r. jest jednak mniejsza, co zapewne wiązało się z nadzieją na szybkie zażegnanie pandemii. Pomoc COVID-owa w Polsce jest skoncentrowana głównie na wsparciu przedsiębiorstw, mniej na osobach, które utraciły pracę. Wsparcie dla płatników polegało głównie na przesunięciu terminu przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na PIT i zryczałtowanego podatku PIT. W zakresie ZUS były to głównie świadczenia postojowe i zwolnienia z opłacania składek ZUS” - powiedział starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym Grzegorz Ogórek.

Wynagrodzenie netto Polaka przy średnich dochodach jest o 16 pkt proc. niższe niż na Cyprze (1. miejsce), ale około 13 pkt proc. wyższe niż w Rumunii, zajmującej 28. pozycję. Wynagrodzenie netto przeciętnie zarabiającej polskiej rodziny jest o 12 pkt proc. niższe niż w Irlandii (1. miejsce) oraz o ok. 18 pkt proc wyższe niż w Rumunii (28. miejsce), podano w raporcie.

ISBnews/gr