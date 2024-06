MF: dwucyfrowe wzrosty dochodów z VAT, PIT i CIT

Dochody budżetu państwa z podatku VAT wzrosły r/r o 19,5 mld zł i wyniosły 122,1 mld zł (po maju), podało Ministerstwo Finansów. Wpływy z PIT w tych samych przedziałach czasowych urosły o 9,7 mld zł – do 33 mld zł, zaś dochody z podatku CIT były wyższe o około 14,7 mld zł i wyniosły 38,3 mld zł.

„Dochody budżetu państwa z VAT w maju 2024 r. były wyższe niż uzyskane z tego źródła w maju 2023 r. o około 21,9%. Po stosunkowo słabym, w porównaniu do poprzedniego roku, wykonaniu VAT w kwietniu, które było spowodowane m. in. czynnikami jednorazowymi które wystąpiły w 2023 roku, dynamika VAT w maju jest na wyższym poziomie. Wykonanie dochodów w minionym miesiącu częściowo związane jest z poprawą dynamiki nominalnej produkcji przemysłowej. W kwietniu br. nadal pozostawała ona ujemna (-1,3% r/r), jednak sytuacja uległa znaczącej poprawie w stosunku do marca br., kiedy to nominalna wartość produkcji przemysłowej spadła aż o 14,6% r/r. Wielkość produkcji przemysłowej warunkuje sytuację podatników i wpływa w krótkim okresie na wysokość dochodów zarówno z VAT, jak i z CIT” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Dochody z CIT nieporównywalne r/r

W przypadku wykonania dochodów z CIT należy pamiętać, że dane za maj są nieporównywalne z poprzednim rokiem. W br. termin rozliczenia rocznego za 2023 rok przypadał na 2 kwietnia, przez co tegoroczne wykonanie dochodów za okres styczeń-maj uwzględnia rozliczenie roczne, którego termin w poprzednim roku przypadał na koniec czerwca. W bieżącym roku, z uwagi na wcześniejszy termin rozliczenia rocznego, na dynamikę dochodów z CIT w porównaniu z poprzednim rokiem wpływ mają również dokonywane przez KAS w innych terminach niż w roku poprzednim zwroty dla podatników CIT wynikające z zeznań rocznych, wskazano w informacji.

PIT: pomogły niższe zwroty

Na wyższe niż przed rokiem wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT wpłynęły przede wszystkim niższe zwroty podatku na skali podatkowej w związku z rozliczeniem rocznym. Wynikają one z faktu, że zeszłoroczne zwroty były wyjątkowo wysokie w wyniku wprowadzenia w połowie 2022 roku reformy Niskie Podatki. W związku z tym zwroty na rozliczeniu rocznym w 2023 roku uwzględniały efekt odprowadzania wyższych zaliczek przez pierwszą połowę 2022 roku niż względem całego roku. W tym roku efekt ten nie wystąpił – czytamy dalej.

Uwaga na coraz wyższy deficyt!

Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 34,7 mld zł i były wyższe o ok. 2,2 mld zł (tj. o 6,7 proc.) r/r. Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło za 5 pierwszych miesięcy br. 24,9 mld zł i było niższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 4,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-maj 2023 r. Ministerstwo Finansów podało też, że w budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano 53,11 mld zł deficytu, co oznacza wykonanie 28,9% planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów. Po kwietniu br. deficyt wynosił 39,86 mld zł.

Źródło: PAP

