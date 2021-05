Hardt: RPP powinna sygnalizować możliwość podwyżki stóp

Obecnie konieczne jest rozpoczęcie ostrożnej normalizacji polityki pieniężnej i Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powinna sygnalizować możliwość podwyżki stóp oraz utwierdzać rynek, że trwa przy dążeniu do osiągnięcia celu inflacyjnego w średnim okresie, uważa członek RPP Łukasz Hardt.

Moje stanowisko jest następujące: nie można ani zapominać o inflacji, ani też podejmować z nią walki już teraz za pomocą wejścia na ścieżkę szybkiego podnoszenia kosztu pieniądza. To, co aktualnie jest kluczowe, to utwierdzanie uczestników rynku w przekonaniu, że Narodowy Bank Polski trwa przy dążeniu do osiągnięcia celu inflacyjnego w średnim okresie. I że nie zawaha się podjąć właściwych decyzji w odpowiednim momencie - podkreślił Łukasz Hardt w artykule dla „Dziennika Gazety Prawnej.

Jego zdaniem w kolejnym kroku podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. umożliwiłaby bardziej efektywne zarządzanie nadpłynnością sektora bankowego.

Już teraz stopa rezerwy obowiązkowej powinna wrócić do poziomu sprzed pandemii, co umożliwiłoby bardziej efektywne zarządzanie nadpłynnością sektora bankowego, a także pokazałoby uczestnikom rynku, że skoro Rada gotowa jest normalizować działanie systemu rezerwy obowiązkowej, to tak samo będzie w stanie w przyszłości normalizować podstawową stopę procentową - wskazał członek RPP. Jak ocenia Hardt, brak sygnału o podwyżkach stóp w obecnej sytuacji ze strony RPP „może oznaczać w przyszłości konieczność silniejszej reakcji, czego koszt z pewnością będzie większy niż proponowanej już teraz do rozważenia ‘komunikacyjnej’ podwyżki stóp”.

_Wreszcie, przeciwny jestem takiej koncepcji normalizacji, wedle której NBP najpierw zaprzestaje aktywności na rynku obligacji, a dopiero w drugim kroku podwyższa stopę referencyjną - wskazał Hardt.

Zapowiedział również, że może złożyć wniosek o to, aby w komunikatach po posiedzeniach Rady wrócić do „pojawiającego się od miesięcy wręcz kanonicznego zdania o tym, że polityka pieniężna stabilizuje inflację w średnim okresie”.

Gdy jednak społeczeństwo i gospodarka ostrożnie wracają do normalności, to również polityka pieniężna z powrotu do normalności wykluczona być nie powinna, choć oczywiście będzie to raczej tzw. nowa normalność, co w obszarze polityki pieniężnej może oznaczać jeszcze długotrwałą i pożądaną gotowość NBP do aktywności na rynku obligacji - ocenił Łuksza Hardt.

W połowie kwietnia Hardt powiedział w rozmowie z ISBnews, że w chwili obecnej powinna zostać podniesiona stopa rezerwy obowiązkowej do poziomu sprzed pandemii, a w kolejnym kroku należałoby rozważyć podniesienie stopy referencyjnej o 15 pb. Wskazywał, że kluczowym i nadrzędnym działaniem jest obecnie właściwe zarządzanie oczekiwaniami inflacyjnymi przez bank centralny.

W marcu 2020 r. RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie ustaliła jej oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej. W 2020 r. RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie - łącznie o 1,4 pkt proc. do 0,1 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

