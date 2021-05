Pandemia przyspieszyła wdrożenia rozwiązań AI

IBM ogłosił nowe rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji (AI), chmury hybrydowej i systemów kwantowych na dorocznej konferencji Think

„Kiedy z perspektywy czasu spojrzymy na ten i poprzedni rok, zrozumiemy, że to był moment, w którym świat wkroczył z pełną mocą w cyfrowe stulecie” - powiedział prezes i dyrektor generalny IBM, Arvind Krishna. „W ten sam sposób, w jaki zelektryfikowaliśmy fabryki i maszyny w minionym stuleciu, użyjemy chmury hybrydowej, aby wprowadzić sztuczną inteligencję do oprogramowania i systemów w XXI wieku. I jedno jest pewne: to przyszłość, którą należy zbudować w oparciu o głęboką wiedzę rynkową. Dlatego zwiększamy inwestycje w ekosystem naszych partnerów.”

IBM stawia na chmurę hybrydową i sztuczną inteligencję, ponieważ firmy potrzebują wsparcia przy modernizacji swoich systemów krytycznych. Nowe badanie IBM dotyczące obecnego wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie ujawnia, że konieczność wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach biznesowych stała się pilniejsza podczas pandemii. Spośród ankietowanych specjalistów IT, 43 procent stwierdziło, że ich firmy przyspieszyły wdrażanie sztucznej inteligencji. Prawie połowa ankietowanych specjalistów IT na całym świecie stwierdziła, że ​​oceniają dostawców sztucznej inteligencji w dużej mierze pod kątem ich zdolności do automatyzacji procesów. Dlatego IBM dużo zainwestował w tworzenie bogatych i potężnych możliwości sztucznej inteligencji dla biznesu.

Nowe ogłoszenia IBM na Think 2021:

• Rozwiązanie AI do automatyzacji zarządzaniem danych w dowolnym miejscu dzięki Cloud Pak for Data: Przełomowa funkcja w Cloud Pak for Data, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby wesprzeć klientów w uzyskiwaniu odpowiedzi na zapytania rozproszone nawet 8 razy szybciej niż poprzednio i prawie o połowę taniej w porównaniu do hurtowni danych. AutoSQL (Structured Query Language) automatyzuje sposób, w jaki klienci uzyskują dostęp do danych, integrują je i zarządzają nimi bez konieczności ich przenoszenia, niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane lub w jaki sposób są one przechowywane. Więcej informacji: 5 rzeczy, które należy wiedzieć o Cloud Pak for Data and New Data Fabric

• Watson Orchestrate pomaga automatyzować pracę w celu zwiększenia produktywności: Watson Orchestrate jest rozwiązaniem, które nie wymagając żadnych umiejętności informatycznych od jego użytkowników, umożliwia lepsze organizowanie pracy, przy użyciu narzędzi do współpracy, takich jak Slack i poczta e-mail w języku naturalnym. Łączy się również z popularnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Salesforce, SAP i Workday®. Może to pomóc pracownikom w szybszym wykonywaniu rutynowych zadań, takich jak planowanie spotkań lub uzyskiwanie zezwoleń, lub zadań o znaczeniu krytycznym, takich jak przygotowywanie ofert lub biznesplanów. Watson Orchestrate to najnowsza funkcja automatyzacji oparta na sztucznej inteligencji od IBM, zaprojektowana, aby pomóc ludziom odzyskać znaczną ilość czasu na skupieniu się na bardziej strategicznych zadaniach. Został opracowany przez IBM Research i jest teraz dostępny w wersji demonstracyjnej w ramach pakietu IBM Automation Cloud Paks i ma być ogólnie dostępny jeszcze w tym roku. Więcej informacji: 5 rzeczy, które należy wiedzieć o Watson Orchestrate.

• Maximo Mobile zmienia pracę techników terenowych: Maximo Mobile zostało zaprojektowane w celu przekształcenia pracy techników terenowych, którzy utrzymują drogi, mosty, linie produkcyjne, elektrownie, rafinerie i inne. Nowy, intuicyjny interfejs zapewnia technikom właściwe dane operacyjne dotyczące aktywów w czasie rzeczywistym. Nawet w najbardziej odległych lokalizacjach użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sztucznej inteligencji Watson i dogłębnej wiedzy organizacyjnej, aby łatwo rozwiązywać złożone problemy. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj film: Empowering the Technician of the Future with Maximo Mobile.

• Project CodeNet Dataset ułatwia rozumienie i tłumaczenie kodu przez sztuczną inteligencję: dział badawczy IBM Research wprowadza Project CodeNet, wielkoskalowy, otwarty zbiór danych, składający się z 14 milionów próbek kodu, 500 milionów linii kodu i 55 języków programowania, aby umożliwić sztucznej inteligencji zrozumienie i tłumaczenie kodów programowania. Project CodeNet jest obecnie największym, najbardziej zróżnicowanym zbiorem danych w swojej klasie i obejmuje trzy główne przypadki użycia w dzisiejszym kodowaniu: wyszukiwanie kodu (automatyczne tłumaczenie jednego kodu na inny, w tym starsze języki, takie jak COBOL); podobieństwo kodów (identyfikowanie pokrywających się i podobieństw między różnymi kodami); i ograniczenia kodu (dostosowywanie ograniczeń w oparciu o specyficzne potrzeby i parametry programisty). IBM wierzy, że Project CodeNet posłuży jako cenny zestaw danych porównawczych do tłumaczenia i przenoszenia starszych baz kodu do nowoczesnych języków kodu, pomagając firmom przyspieszyć stosowanie sztucznej inteligencji. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj blog: Kickstarting AI for Code: Wprowadzenie do projektu CodeNet.

• Mono2Micro ułatwia migrację do chmury: IBM dodał nową funkcję do produktu WebSphere Hybrid Edition, która umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację i modernizację aplikacji na potrzeby chmury hybrydowej. IBM Mono2Micro wykorzystuje sztuczną inteligencję opracowaną przez IBM Research do analizowania dużych aplikacji korporacyjnych i przedstawiania zaleceń, jak najlepiej je dostosować do przejścia do chmury. Może uprościć i przyspieszyć podatny na błędy proces, co może obniżyć koszty i zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj blog: IBM Mono2Micro: Three Things You Need to Know.

Wiodące marki wykorzystują rozwiązania IBM Hybrid Cloud i AI:

• IBM Watson Assistant pozwala CVS Health zarządzać pandemią COVID-19: IBM współpracuje z wiodącą firmą świadczącą usługi zdrowotne, CVS Health, aby pomóc państwowej organizacji opieki zdrowotnej poradzić sobie z dziesięciokrotnym wzrostem liczby zachorowań, gdy Stany Zjednoczone wprowadzały program szczepień Covid-19. IBM Global Business Services (GBS) i CVS Health opracowały i dostarczyły rozwiązanie do obsługi klienta przy użyciu IBM Watson Assistant na platformie IBM Public Cloud w zaledwie cztery tygodnie.

• EY i IBM tworzą Financial Services Center of Excellence for Hybrid Cloud: EY i IBM utworzyły Centrum, które oferuje nowe, otwarte rozwiązania chmury hybrydowej zbudowane za pomocą Red Hat OpenShift dla IBM Cloud for Financial Services. Rozwiązania będą koncentrować się na zgodności z przepisami, zaufaniu cyfrowym i bezpieczeństwie, wykorzystując technologię IBM i doświadczenie EY we współpracy z instytucjami finansowymi w celu stymulowania cyfrowej transformacji i przyspieszenia wdrażania chmury. Więcej informacji: EY and IBM announce the creation of Center of Excellence to help accelerate digital transformation for financial services institutions.

Dalsze inwestycje w ekosystem partnerski IBM

• Nowe korzyści zapewniające partnerom sukces: IBM zainwestował 1 miliard dolarów w cykl szkoleń i kształcenia partnerów IBM w obszarach obecnie najbardziej konkurencyjnych na rynku – chmury, AI oraz bezpieczeństwa IT. Więcej na blogu: IBM Announces New Benefits to Drive Partner Success as Ecosystem Momentum Accelerates.

IBM przybliża obliczenia kwantowe do codziennego użytku

• Oprogramowanie Qiskit Runtime: IBM ułatwia programistom korzystanie z oprogramowania kwantowego, wprowadzając Qiskit Runtime. To oprogramowanie jest konteneryzowane i hostowane w chmurze hybrydowej, zamiast uruchamiać większość swojego kodu na komputerze użytkownika. Wraz z ulepszeniami zarówno oprogramowania, jak i wydajności procesora, pozwala to Qiskit Runtime na 120-krotne zwiększenie prędkości obliczeń kwantowych. Więcej informacji można znaleźć na blogu: IBM Quantum Delivers 120x speedup of quantum workloads with Qiskit Runtime.

Mat.Pras./kg