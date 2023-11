Polskie firmy nie są gotowe na erę AI

Cisco AI Readiness Index ujawnia alarmującą lukę w przygotowaniu polskich firm do wdrożenia sztucznej inteligencji. Tylko 6 proc. organizacji jest gotowych na pełne wykorzystanie potencjału AI, a prawie połowa z nich obawia się negatywnych konsekwencji dla swojego biznesu w ciągu najbliższego roku.

Globalny trend wzrostu zapotrzebowania na AI

Badanie przeprowadzone przez Cisco wykazało, że 97 proc. firm na świecie, a także 95 proc. w Polsce, doświadczyło rosnącego zapotrzebowania na technologie oparte na sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jednak wyniki Indeksu Gotowości AI wskazują na znaczne luki w sześciu kluczowych obszarach biznesowych związanych z AI: strategii, infrastrukturze, danych, zarządzaniu, talentach i kulturze.

Polskie firmy zmagają się z wyzwaniami

W Polsce aż 94 proc. firm deklaruje, że nie jest w pełni gotowych do integracji sztucznej inteligencji. Największe wyzwania to obszar danych, gdzie aż 92 proc. firm skarży się na zamknięcie informacji w silosach. W dodatku, infrastruktura IT zdaje się nie być elastyczna dla nowych obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, co przyznaje 67 proc. polskich firm.

Wyścig z czasem a polski biznes

Globalnie, 61 proc. firm uważa, że mają maksymalnie rok na wdrożenie strategii AI, aby uniknąć negatywnego wpływu na wyniki biznesowe. W Polsce ten odsetek wynosi 47 proc. W efekcie, polskie firmy muszą podjąć szybkie i skuteczne działania, aby nadążyć za globalnym trendem rozwoju sztucznej inteligencji.

Pozytywne inicjatywy pomimo wyzwań

Jednak pomimo obaw i wyzwań, firmy w Polsce podejmują proaktywne kroki w kierunku przyszłości opartej na sztucznej inteligencji. Aż 95 proc. z nich ma już zdefiniowaną strategię AI lub pracuje nad jej opracowaniem. Priorytetowość wdrożenia technologii AI wzrosła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dla 95 proc. organizacji w Polsce.

Wnioski i perspektywy

Cisco AI Readiness Index identyfikuje cztery grupy firm na różnych poziomach gotowości do wdrożenia AI. W Polsce, tylko 6 proc. organizacji należy do najbardziej zaawansowanej grupy, Pacesetters. Wyzwania związane z infrastrukturą, danymi i brakiem odpowiednich talentów wymagają pilnych działań ze strony polskich przedsiębiorstw.

Trwa wyścig do gotowości na sztuczną inteligencję, a organizacje znajdują się pod silną presją, aby przejść z trybu planowania strategicznego do trybu realizacji, by móc wykorzystać potencjał transformacyjny, jaki ma sztuczna inteligencja - podkreśla Liz Centoni, wiceprezes wykonawcza i dyrektor generalna ds. aplikacji i strategii w Cisco.

Polskie firmy mają potencjał do nadrobienia zaległości i stania się liderami w wykorzystaniu sztucznej inteligencji, ale wymaga to szybkiego reagowania na identyfikowane wyzwania oraz konsekwentnego wdrażania strategii AI.

„Cisco AI Readiness Index” z listopada 2023 r., jb