Morawiecki: Rośnie nadzieja na powrót do normalności

Dziś jest ten pierwszy dzień, kiedy możemy zasiąść w ogródku i wypić kawę; jest więc ostrożna nadzieja na powrót do normalności i ta nadzieja rośnie - podkreślił w sobotę podczas konwencji, na której prezentowany jest Polski Ład premier Mateusz Morawiecki

Dzisiaj jest ten pierwszy dzień, kiedy od wielu miesięcy, po raz pierwszy możemy zasiąść w ogródku, kawiarni, wypić kawę. Za tydzień będziemy mogli pójść po raz pierwszy od wielu miesięcy do teatru, do kina, a więc jest ostrożna nadzieja, i ta nadzieja rośnie. Nadzieja na powrót do normalności - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że jednak rytm życia w ostatnich 14 miesiącach „naznaczony był przez strach i niepewność”. Codziennie publikacje, codziennie raporty ile zakażeń, i bardzo wiele polskich rodzin doświadczyło bardzo ciężkich chwil - zauważył szef rządu.

5 filarów Polskiego Ładu

Pierwszy filar to służba zdrowia, a kolejne - sprawiedliwy system podatkowy, trzeci filar to emerytura bez podatku, czwarty - mieszkania oraz piąty - wielki program inwestycyjny**

Polski Ład opiera się na pięciu filarach; pierwszy to służba zdrowia, która zostanie wsparta z nowych źródeł finansowania, a drugi to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, z którego skorzysta 18 milionów Polaków - mówił w sobotę podczas prezentacji Polskiego Ładu premier Mateusz Morawiecki.

Premier wskazał, że pierwszy filar Polskiego Ładu, to służba zdrowia. Tutaj oprzemy się na nowych źródłach finansowania z nowej składki, która wpłynie, składki liniowej, bez możliwości jej odpisania od podatku, która wpłynie do NFZ wyłącznie po to, aby poprawiać jakość służby zdrowia - zapowiedział szef rządu.

Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu sześciu lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7 proc. PKB Polski, a już w ciągu najbliższych dwóch lat osiągnąć pułap 6 proc. - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Służba zdrowia - tutaj w starciu z COVID-19 służba zdrowia właściwie wszystkich państw świata miała potężne problemy - okazała się wielką piętą achillesową, wielkim problemem. My potrafiliśmy przeznaczyć z górą 40 mld więcej - ponad 100 mld zł i blisko 40 proc. wzrost w ciągu pięciu lat środków na służbę zdrowia. To bezprecedensowy wzrost, również w proporcji do PKB do poziomu 5,3 w tym roku; to bardzo mocny impuls wzrostu - ocenił premier Morawiecki.

Premier Morawiecki zapowiedział, że rząd chce sfinansować fundusz modernizacji szpitali, wysokospecjalistyczne przychodnie - szpitale powiatowe.

Drugi filar Polskiego Ładu, jaki wskazał Morawiecki, to bardziej sprawiedliwy system podatkowy. 18 mln ludzi skorzysta na tym systemie i będzie mogło jeszcze bardziej opierać swoje pragnienia, marzenia o lepszą pracę, o wyższe zarobki - mówił premier.

Sprawiedliwy system podatkowy powoduje, że chce się pracować jak największej liczbie ludzi. To rewolucja, którą już zaczęliśmy. Osiągnęliśmy najwyższy pułap zatrudnienia w historii wielu ostatnich lat. Na 37 krajów OECD polski wzrost był najwyższy wśród tych krajów. To nasza polityka społeczno-gospodarcza w pigułce” - powiedział premier. Wdrażamy rozwiązanie, które postawi nas powyżej niektórych bogatych krajów Zachodu, to kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys zł. Ta kwota będzie wyższa niż w Hiszpanii czy Włoszech, będzie podobna do tej w Danii. To prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 mln polaków.

Premier Morawiecki zapowiedział, że osobie, która dziś zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego - zostanie 1600 zł netto w portfelu. Osoby, które dziś zarabiają na poziomie średniej krajowej, będą beneficjentami tej zmiany systemu - zapowiedział szef rządu.

Drugi element to wzmocnienie budowy klasy średniej. Jesteśmy świadomi, że część klasy średniej dziś zarabiającej między 6 a 10 tys. zł - chcemy, żeby i ona zyskała - podkreślił premier.

Trzecim filarem nowego ładu jest emerytura bez podatku

Dbałość o lepsze życie naszych seniorów to emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku. U wszystkich emerytów będzie mogło pozostać 2 tys. zł netto rocznie w kieszeni - podkreślił premier.

To dla mnie niezwykle ważny punkt, bo nasi seniorzy jak mało kto zasłużyli, aby skorzystać z owocu wzrostu. Mają na tym skorzystać, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo i zasobność” - powiedział Morawiecki. Wzmocnienie polskich rodzin jest w sercu programu Zjednoczonej Prawicy - dodał premier. „Zdecydowałam się, aby wesprzeć rodziców w tym pierwszym okresie po urodzeniu dziecka. Ci rodzice potrzebują jak najwięcej wsparcia - w obszarze mieszania, pracy. Dlatego oprócz programów 500+ i 300+ dodajemy komponent - rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tys. zł dla każdej rodziny - do elastycznego wykorzystania - zapowiedział szef rządu.

Czwarty filar - mieszkania

Przebudowaliśmy nasz program mieszkaniowy. Dom rodzinny, własne cztery kąty to nie może być luksus. To ciągle marzenie milionów polskich rodzin. Zdecydowaliśmy się na rewolucję wolnościową i godnościową jednocześnie - powiedział premier. Dodał, że w przygotowaniu są przepisy, aby można było bez zezwolenia budować dom do 70 m2 w podstawie.

Tam gdzie jest plan zagospodarowania, w ciągu miesiąca będzie można zacząć budowę. Prócz tego chcemy zaproponować coś tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ich na to nie stać. Państwo polskie gwarantuje wkład własny od wysokości 40 proc. Wkład własny pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie mieszkania - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w rodzinach, w których pojawi się drugie i kolejne dziecko, żeby było umorzenie kredytu do poziomu 150 tys zł - dodał szef rządu.

Premier Morawiecki wyjaśnił, że wraz z budową ogromnej liczby mieszkań i domów będzie można wywołać presję cenową w dół. Dodał, że rząd chce ten rynek do pewnego stopnia uwolnić. Za kilka lat niemal każda rodzina powinna powiedzieć, że ma swoje cztery własne kąty - podkreślił premier.

Piątym filarem Polskiego Ładu jest wielki program inwestycyjny

Premier zapowiedział, że przygotowany przez rząd program inwestycyjny to nowe drogi i autostrady, świetlice, boiska, szerokopasmowy internet, czysta energia.

W ciągu najbliższych 7 lat powstanie 2,5 tys.km nowych dróg i autostrad, boiska, świetlice, szerokopasmowy internet dla domów, które jeszcze go nie mają. To także czysta energia dla indywidualnych podmiotów, ale także dla przemysłu i miast - mówił prezentując Polski Ład premier Mateusz Morawiecki.

W ramach programu inwestycji szef rządu wymienił sześć obszarów: rozbudowa dróg i autostrad; środki na nowoczesny transport i logistykę; usługi publiczne m.in. świetlice, boiska, domy kultury; szerokopasmowa sieć dla domów, które są jej teraz pozbawione; czysta energia dla odbiorców indywidualnych, ale też miast i przemysłu.

Krok pierwszy to zdecydowana rozbudowa infrastruktury. Już w najbliższych siedmiu latach 2,5 tysiąca kilometrów nowych dróg i autostrad, a do 2030 lub 2031 roku chcemy zakończyć dzisiaj planowaną siatkę dróg ekspresowych i autostrad. Tylko na ten cel w budżecie państwa polskiego zarezerwowaliśmy na najbliższe lata 220 miliardów złotych - zapowiedział premier.

Dodatkowo rząd skupić ma się przebudowie i modernizacji 50 tys. km dróg krajowych i 15 tys. km linii kolejowych, jak również „wielu tysięcy chodników i dróg rowerowych”.

Drugim obszarem inwestycji - kontynuował premier - będzie logistyka i transport, w tym nisko i zeroemisyjny, elektryczny i wodorowy.

Trzecim obszarem są usługi publiczne. To tysiące nowych świetlic, w tym świetlic na terenach wiejskich. To także boiska. Trzy tysiące zmodernizowanych boisk, ale również bardzo wielkie inwestycje w ośrodki kultury, edukacji, szkoły i przebudowa wielu instytucji państwowych w taki sposób, by lepiej służyły obywatelom we wszystkich miejscach w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie - wymienił premier.

Kolejnym obszarem jest cyfryzacja. Doprowadzimy sieć szerokopasmową do miliona domów, które są jej dzisiaj pozbawione. To podniesie ich możliwości, także pracy zdalnej. To unowocześnianie Polski w praktyce - podkreślił premier.

Wreszcie 5G to prawdziwa rewolucja cyfrowa. To też zadanie, które stawiamy sobie do wykonania w najbliższych latach - dodał szef rządu.

Piątym obszarem, które wymienił premier są inwestycje w polskie domy, „zwłaszcza na terenach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich” oraz finansowanie czystej energii, czyli m.in. współfinansowanie paneli słonecznych.

Mam tutaj na myśli tysiące dróg wodnokanalizacyjnych na tych terenach, które są ich cały czas pozbawione - wyjaśnił.

Ostatnim, szóstym obszarem inwestycji, ma być ciepłownictwo i czystą energią dla przemysłu i miast. Dlatego z tych środków, które pozyskujemy z uprawnień do emisji CO2 utworzymy specjalny fundusz na remont, modernizację i budowę nowych ciepłowni w 120 mniejszych i większych miastach - podsumował Mateusz Morawiecki.

mt