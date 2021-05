Turniej WTA w Rzymie - Wiktorowski: arcyważne zwycięstwo Igi

Iga Świątek w sobotnie południe pokonała Ukrainkę Jelenę Switolinę 6:2, 7:5 i w sesji popołudniowej zagra o finał Turnieju WTA 1000 w Rzymie z 17-letnią Amerykanką Cori Gauff. „To arcyważne zwycięstwo Igi” – uważa Tomasz Wiktorowski, trener tenisowy i ekspert Canal Plus

Kilka tygodni temu Wiktorowski w rozmowie z PAP wspominał, że teraz Świątek potrzebne są głównie zwycięstwa z zawodniczkami topowymi. Switolina na pewno do takich należy. Nie dość, że aktualnie jest notowana na 6. miejscu rankingu WTA, to jeszcze ma na koncie dwa tytuły zdobyte w przeszłości w Rzymie (2017 i 2018).

Switolina świetnie się czuje na kortach ziemnych. Groźna też bywa na innych nawierzchniach, najmniej na trawie. Ale zwycięstwo Igi z Ukrainką na korcie ziemnym, na dodatek w Rzymie wskazuje na jej dobrą dyspozycję i perspektywę równie dobrych wyników w dalszej części sezonu. Switolina poniżej pewnego, dobrego poziomu nie schodzi. Początek sezonu ziemnego też ma niezły. Tym bardziej dzisiejsza wygrana Igi jest cenna – uważa Wiktorowski.

Polka pewnie wygrała pierwszą partię. W drugiej, na początku przewagę jednego przełamania miała Ukrainka. Potem kolejne trzy gemy wygrała Świątek, by dać się dogonić na 4:4. W końcówce jednak to ona dominowała, awansując do półfinału.

To szalenie ważna wygrana dla Igi. Wcześniej miała na koncie tylko wygraną z Simoną Halep i Karoliną Woźniacką na początku zawodowej kariery. Świętek potrzebuje pojedynków i zwycięstw z topowymi zawodniczkami. Jeśli wygrywa z tymi, notowanymi w czołówce rankingu, to znaczy, że sama może się tam znaleźć – przekonuje Wiktorowski.

W kolejnej rundzie – jeszcze w sobotę popołudniu – Świątek zmierzy się z Amerykanką Cori Gauff. 17-latka awansowała do półfinału po kreczu Ashley Barty (Australijka poddając mecz prowadziła 6:4, 2:1).

Cori, to młoda, utalentowana Amerykanka, na której rozwój są przeznaczane duże pieniądze, z nadzieją, że niebawem będzie także topową tenisistką. Już pokazuje, że nie jest to inwestycja chybiona. Niedługo powinna na stałe zagościć w czołówce. Gra rozsądny tenis. To znaczy, że nie wszystko opiera na sile i szybkości, ale także dba o jakość zagrań, poszukuje rozwiązań kątowych. Na szczęście mecz Igi ze Switoliną nie był zbyt długi, bo dodatkowo Amerykanka miałaby atut dłuższego wypoczynku - zakończył.

PAP/mt

Czytaj też: Liderzy ZP podpisali deklarację programową Polski Ład. „Pięć podpisów”