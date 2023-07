Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu!

Iga Świątek pokonała szwajcarską tenisistkę Belindę Bencic 6:7 (4-7), 7:6 (7-2), 6:3. Polka po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. We wtorek jej rywalką będzie Ukrainka Elina Switolina

Iga Świątek na kortach Wimbledonu / autor: PAP/EPA/ISABEL INFANTES

W drugim secie Polka obroniła dwie piłki meczowe. Iga Świątek w pewnym momencie poprosiła o przerwę medyczną i lekarz opatrzył jej ranę na kostce, która jednak nie miała prawdopodobnie żadnego wpływu na grę. Pojedynek trwał trzy godziny i dwie minuty.

„Nie pamiętam, czy w ogóle kiedyś po obronie piłek meczowych udało mi się odwrócić losy spotkania i zwyciężyć. Ale wbrew pozorom w takiej sytuacji większa presja ciąży chyba na tym, kto może za chwilę wygrać” - powiedziała tuż po zakończeniu meczu Świątek i dodała, że choć czuje się bardzo zmęczona to z każdym dniem coraz bardziej lubi grę na trawie.

Awans Polki będzie miał potencjalnie bardzo duże znaczenie dla notowań rankingu najlepszych tenisistek WTA, gdzie Polkę, która jest liderką od kwietnia 2022 roku goni Aryna Sabalenka z Białorusi. Za awans do najlepszej ósemki Polka zyskała 340 punktów do światowego rankingu i zrobiła kolejny krok, by obronić w nim prowadzenie. Poza tym zarobiła 340 tys. funtów, czyli prawie 1,8 mln złotych.

Elina Switolina będzie rywalką Igi Świątek we wtorkowym ćwierćfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Ukraińska tenisistka w 1/8 finału turnieju w Londynie zwyciężyła Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 2:6, 6:4, 7:6 (11-9).

Polka zameldowała się w czołowej ósemce imprezy na londyńskiej trawie po raz pierwszy, a Ukrainka po raz czwarty.

Pochodząca z Odessy 28-letnia Switolina, której mężem jest francuski tenisista Gael Monfils, w marcu wróciła na korty po rocznej przerwie spowodowanej ciążą i urodzeniem dziecka. Początki nie były łatwe, ale później z 508. miejsca na liście WTA była trzecia rakieta świata zaczęła piąć się w górę.

Inne występy polskich tenisistów

Jan Zieliński i Amerykanka Nicole Melichar-Martinez odpadli w 1. rundzie gry mieszanej w wielkoszlemowym turnieju tenisowym na kortach Wimbledonu. W niedzielę przegrali po zaciętym meczu z parą amerykańsko-brytyjską Taylor Townsend, Jamie Murray 6:7 (2-7), 6:7 (13-15).

Zieliński i Melichar-Martinez byli rozstawieni w turnieju miksta z numerem trzecim.

Magda Linette i amerykańska tenisistka Bernarda Pera przegrały z Brytyjkami Naikthą Bains i Maią Lumsden 4:6, 4:6 w drugiej rundzie gry podwójnej w wielkoszlemowym Wimbledonie.

PAP, Sek