Europoseł Złotego Świtu ekstradowany z Brukseli do Grecji

Europoseł skrajnie prawicowej greckiej partii Złoty Świt Janis Lagos w sobotę został poddany ekstradycji z Brukseli do Aten, by rozpocząć odsiadywanie wyroku ponad 13 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą

Polityk został aresztowany pod koniec maja po tym, jak Parlament Europejski pozbawił go immunitetu. Do Aten został przetransportowany w eskorcie pięciu policjantów, a następnie odwieziony do biura prokuratury, zabezpieczany przez kolumnę policjantów na motocyklach. W niedzielę poseł ma rozpocząć odsiadywanie kary 13 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Lagos, jeden z liderów Złotego Świtu, miał immunitet eurodeputowanego po wybraniu go w lipcu 2019 roku do Parlamentu Europejskiego; kilka miesięcy później opuścił partię. Krótko przed jego wyjazdem do Brukseli w Grecji zapadły wyroki wobec czołowych członków jego ugrupowania. Skazanych zostało 40 członków partii, zaś sześciu przedstawicieli jej władz otrzymało wyroki 13 lat i 8 miesięcy więzienia za kierowanie grupą przestępczą. Za taką uznano Złoty Świt w związku z jego zaangażowaniem w serię motywowanych nienawiścią przestępstw, w tym zabójstwo lewicowego rapera Pawlosa Fyssasa.

Złoty Świt (gr. Chrisi Awgi) po raz pierwszy wszedł do greckiego parlamentu w 2012 roku, a w swoim szczytowym okresie był w nim trzecią siłą. W wyborach w 2019 roku ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego i straciło wszystkie mandaty.

PAP/mt

