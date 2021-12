Świątek będzie pracować z trenerem Wiktorowskim

Iga Świątek w trakcie przygotowań do turniejów w Australii będzie trenować z Tomaszem Wiktorowskim - poinformował jej sztab. Najlepsza obecnie polska tenisistka zakończyła niedawno, po ponad pięciu latach, szkoleniową współpracę z Piotrem Sierzputowskim

Dzisiaj Iga Świątek rozpocznie treningi z trenerem Tomaszem Wiktorowskim w trakcie trwającego właśnie okresu przygotowawczego do turniejów w Australii. Nie jest to równoznaczne z podjęciem jakiejkolwiek decyzji na temat współpracy. Gdy zapadną wiążące decyzje, niezwłocznie poinformujemy o tym Państwa, a Iga również swoich kibiców - tak jak to robiliśmy przez cały rok (…) - napisano w komunikacie sztabu 20-letniej tenisistki.