Włochy: Po złagodzeniu restrykcji krzywa zakażeń nie wzrosła

We Włoszech, po złagodzeniu restrykcji pod koniec kwietnia, krzywa zakażeń koronawirusem nie wzrosła - powiedział w niedzielę szef komitetu doradców rządu w sprawie pandemii profesor Franco Locatelli. Jego zdaniem jest jeszcze za wcześnie, by móc zdjąć maseczki na zewnątrz.

W wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” koordynator komitetu techniczno-naukowego podkreślił, że znoszenie części obostrzeń, począwszy od 26 kwietnia, nie doprowadziło do wzrostu krzywej epidemicznej, a wskaźnik zakaźności koronawirusa w ciągu ostatniego tygodnia spadł z 0,89 do 0,86.

Zmniejszyła się też, dodał Locatelli, średnia liczba zakażeń i wynosi 96 na 100 tysięcy mieszkańców.

Za najważniejsze uznał to, by łagodzenie restrykcji było stopniowe. Ekspert uznał, że jest jeszcze za wcześnie na to, by nie nosić maseczek na zewnątrz. „Dzisiaj taka decyzja nie jest brana pod uwagę” - podkreślił.