Sellin o badaniach nad wzmacnianiem wirusów: Dr Fauci nadal je prawdopodobnie finansuje

Dr Anthony Fauci prawdopodobnie nadal finansuje badania nad wzmacnianiem chorobotwórczego działania koronawirusa, badania w prowadzeniu których uczestniczy chińskie wojsko – mówi dr Lawrence Sellin, emerytowany pułkownik armii USA – informuje portal thegatewaypundit.com. Dr Sellin wypowiedział się na ten temat 13 maja w programie War Room prowadzonym przez Steve’a Bannona, dotyczącym m.in. działań podejmowanych przez Chiny i Stany Zjednoczone w odniesieniu do choroby Covid-19 i innych, podobnych wirusów

Podczas programu War Room 13 maja br. z prowadzącym Stevem Bannonem rozmawiał dr Lawrence Sellin, emerytowany pułkownik amerykańskiej armii, a tematem programu było finansowanie badań nad „wzmacnianiem chorobotwórczego działania” (ang. gain of function) wirusów przez Anthony’ego Fauciego, amerykańskiego eksperta ds. epidemii, pochodzenie COVID-19 z laboratorium, a także powszechna infiltracja amerykańskich programów badawczych nad wirusami przez Chiny, w szczególności przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą – czytamy na portalu thegatewaypundit.com.

Finansowanie przez Fauciego „wzmacniania chorobotwórczego działania” wirusów wyszło poza eksperymenty związane z koronawirusem i wygląda na to, że dotyczy innych, potencjalnie bardziej niebezpiecznych wirusów. Sellin stwierdził, że finansowane przez Fauciego w 2020 r. studium było prowadzone nad badaniem „wzmacniania chorobotwórczego działania” znacznie bardziej śmiertelnych wirusów, atakujących mózg i centralny układ nerwowy.

Lawrence Sellin przedstawił w trakcie program niezaprzeczalne dowody na to, że COVID-19 pochodzi z laboratorium – informuje thegatewaypundit.com.

Emerytowany pułkownik ostrzegł także, że dochodzi do masowej infiltracji prowadzonych w Stanach Zjednoczonych programów badań nad wirusami przez Chiny. Sellin przedstawił m.in. materiały świadczące o tym, że Wydział Medyczny Uniwersytetu Teksańskiego nie tylko aktywnie współpracuje z Instytutem Wirusologii w Wuhan, na temat którego mówi się, że to właśnie on jest źródłem pochodzenia COVID-19, ale także prowadzi badania wraz z naukowcami z Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, a część z nich może być związana z programami chińskiej broni biologicznej.

Dr. Lawrence stwierdził m.in., że „Po pierwsze, nie ma żadnych wątpliwości, że COVID-19 wydostał się z laboratorium. Moim zdaniem, jedyną rzeczą, jaką musimy ustalić, jest to, w jaki sposób wirus wydostał się z laboratorium, czy był to przypadek, czy też działanie celowe”.

Według informacji przedstawionych przez magazyn Forbes ekspert ds. epidemicznych dr Anthony Fauci jest najlepiej opłacanym urzędnikiem w całym rządzie federalnym USA, a jego zarobki przekroczyły nawet wynagrodzenie amerykańskiego prezydenta. W całym 2019 r. Fauci miał zarobić ponad 417 tys. dol.

thegatewaypundit.com/Forbes/mt

