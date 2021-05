Patkowski: W ramach Polskiego Ładu żaden podatek nie zostanie podniesiony

Jakie podatki znajdą się w Polskim Ładzie? Jakie są główne założenia? Gościem Macieja Wośko w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl był wiceminister finansów Piotr Patkowski

Polski Ład to „Szansa na wykorzystanie wyjątkowego momentu w historii”, jak mówił premier Mateusz Morawiecki. Tak, by wreszcie zbliżyć się do poziomu gospodarczego bogatszej części Europy. Wyniki gospodarcze Polski wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze. Czy można zatem mówić, że wyszliśmy zwycięsko z pierwszego starcia z kryzysem covidowym?

Za nami pierwsze miesiące, po dość ciężkim okresie dla przedsiębiorców, gdy wiele branż było wyłączonych z funkcjonowania. Na pewno nie musimy mówić o porażce. Teraz czas, by zastanawiać się nad systemową pomocą dla przedsiębiorców i wyjściem do przodu.

Od kilku dni w niektórych mediach mówi się wyłącznie o ogromnych kosztach w związku z Polskim Ładem, choćby o wzroście podatków czy obciążeń pracowników.

Warto pewne kwestie uporządkować. Zacznijmy od umów o pracę, gdzie zyska prawie 70 proc. wszystkich osób. Do tej pory osoby, które zarabiały np. 30-40 tys. zł miesięcznie, to płaciły procentowo mniejsze podatki i składki niż osoby zarabiające pensje minimalną. W tym momencie to zmieniamy – podkreślił wiceminister.

W ramach Polskiego Ładu żaden podatek nie zostanie podniesiony. Urealniamy kwestie składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W naszej ocenie przedsiębiorca zarabiający 50-60 tysięcy zł miesięcznie i płacący mniejszą składkę zdrowotną niż osoba zarabiająca 5 tysięcy zł na podstawie umowy o prace jest sytuacją złą. Wszyscy korzystamy ze służby zdrowia – dodał.

Ministerstwo zapowiadało, że obecnie nie ma w planach zmian w podatkach VAT i CIT, w tzw. Nowym Ładzie, będą za to zaproponowane zmiany w klinie podatkowym. Była też informacja, że w kwietniu dochody budżetu państwa były wyższe niż rok temu, na co wpłynęły m.in. przychody z podatków. Jakich efektów można spodziewać się w kolejnych budżetach po założeń z Polskiego Ładu?

Kwietniowe wyniki budżetowe bardzo cieszą, ale na podstawie jednego miesiąca nie można oceniać całej sytuacji gospodarczej. Zależy od pewnej specyfiki rozliczeń podatkowych. Nie znaczy to jeszcze o jakiejkolwiek stałej koniunkturze. Jeśli chodzi o przyszły rok, to na samym PIT ubytek wynieść może ok. 20 mld złotych. Sytuacja jest taka, że częściowo kosztami budżet centralny podzieli się z samorządami. Będziemy chcieli część kosztów wyrównać w ramach subwencji inwestycyjnych - pewnie będzie to suma w okolicach 3 mld zł (więc obniży ona koszty jest ale podwyższy koszty budżetu centralnego), nie uwzględniając stałych programów kierowanych do samorządów takich jak FRDS, FRPA czy nowoprojektowany Fundusz Polski Ład. Straty – zarówno budżetu, jak i JST zrekompensuje również ograniczenie szarej strefy i zwiększenie inwestycji, co pozytywnie wpłynie na koniunkturę.

Jednak nie ma co ukrywać – część ubytku będzie widoczna dla sektora finansów publicznych – zaznaczył minister Piotr Patkowski.

(KG)

CZYTAJ TEŻ: TYLKO U NAS! Miliardowe emisje na rozwój biznesu i rynkową ekspansję

CZYTAJ TEŻ: Polska gospodarka wystrzeli! Czeka nas 10-proc. wzrost [wideo]