Inflacja jednocyfrowa możliwa w październiku

Istnieje prawdopodobieństwo, że inflacja obniży się do wartości jednocyfrowej w październiku tego roku - powiedział Piotr Patkowski, wiceminister finansów, w programie Sedno Sprawy w Radiu Plus.

„Jeśli popatrzymy na proces dezinflacji cen producenckich, który jest czynnikiem wyprzedzającym dla tej zwykłej inflacji, to widzimy, że ta dezinflacja bardzo mocno postępuje i to też wzmacnia ten trend dążenia do inflacji poniżej 10 proc.” - dodał wiceminister.

„Październik jest prawdopodobny, natomiast bardziej patrzmy na to w ujęciu czwartego kwartału niż poszczególnego miesiąca” - powiedział Patkowski w programie Sedno Sprawy w Radiu Plus.

GUS informował – publikując tzw. szybki szacunek inflacji – że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju tego roku o 13,0 proc. r/r, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie. Według GUS ceny nośników energii wzrosły o 20,4 proc. r/r), żywności o 18,9 proc. r/r. Spadek zanotowały ceny paliw (o 9,5 proc. r/r). W kwietniu wspomniany wzrost cen wyniósł 14,7 proc. r/r; w marcu 16,1 proc. r/r, a w lutym 18,4 proc. r/r.

Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący RPP mówił, podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, że inflacja obniży się do poziomu jednocyfrowego we wrześniu.

„Liczę na to, że być może we wrześniu - ale to nie jest pewne - inflacja zejdzie to poziomu jednocyfrowego, poniżej 10 proc. To będzie takim symbolicznym przekroczeniem tej bariery. Na razie idziemy zgodnie z projekcją, z czego się bardzo cieszymy” - mówił Glapiński podczas konferencji prasowej.