Kwota wolna od podatku. Smutne losy obietnicy Tuska

Podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 tys. zł nie wejdzie do budżetu 2025 r. , zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. „W tej chwili nie pracujemy nad podwyżkami podatków” – ujawnił też szef resortu finansów w mediach.

„Jesteśmy w trakcie przygotowywania budżetu na 2025 r. i wiemy, że to nie będzie w tym budżecie jeszcze możliwe. O 2026 r. nie będę się wypowiadał. Zostałem zobowiązany przez premiera, żeby przedstawić plan wejścia tego projektu w życie i go przedstawię. Koszt tego rozwiązania zmieniać się będzie w zależności od roku, w którym będziemy je wprowadzać” - powiedział minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z tygodnikiem „Newsweek” w odpowiedzi na pytanie „kiedy dana propozycja wejdzie w życie i jakim jest kosztem dla budżetu? Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł?”.

W połowie maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że rząd analizuje możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku, przy czym koszt jej podwyższenia do 60 tys. zł to 52,5 mld zł dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST), które partycypują w tych wpływach.

W marcu premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd wróci do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł w przyszłym roku, zaś projekt ten wejdzie w życie na pewno wcześniej niż przed końcem obecnej kadencji.

„ Nie pracujemy nad podwyżkami podatków”. W tej chwili

„W Ministerstwie Finansów ciągle analizujemy stronę dochodową budżetu, ale w tej chwili nie pracujemy nad podwyżkami podatków” – ujawnił też minister Domański w rozmowie z „Newsweek Polska”.

„Ozusowanie” umów-zleceń i umów o dzieło może dać budżetowi 7 mld zł rocznie„, ocenił minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z tygodnikiem „Newsweek”. Na początku sierpnia Domański zapowiadał, że decyzja w sprawie oskładkowania umów o dzieło i innych umów cywilnych powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni.

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

