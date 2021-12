Polski Ład daje przedsiębiorcom korzyści i podatkowy wybór

W związku z Polskim Ładem można zmienić sposób opodatkowania. Wybór zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy Można wybrać zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt albo estoński CIT. Polski Ład to różne modele opodatkowania i „szeroki pakiet preferencji dla biznesu”.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, m.in. wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto likwidowany jest odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzana jest tzw. ulga dla klasy średniej), zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom; wprowadzany jest tzw. podatek minimalny od korporacji.

W przyszłym roku zaczną obowiązywać także inne elementy Polskiego Ładu. 3 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowela ta wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Z kolei 27 maja 2022 r. wejdzie w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zgodnie z nią państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka.

Podczas konferencji prasowej poświęconej rozwiązaniom Polskiego Ładu Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii wskazała, że program obejmuje całe spektrum życia społeczno-gospodarczego, od proinnowacyjnych rozwiązań podatkowych, przez ochronę zdrowia, wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli i rozwój OZE. Jej zdaniem przedsiębiorcy zyskają na reformie podatkowej.

Przepisy są odpowiedzią na wyzwania wynikające z kryzysu wywołanego pandemią. Polska gospodarka okazała się odporna na wstrząsy. To zasługa przedsiębiorców, ale i rządu, który przekazał przedsiębiorcom ogromne wsparcie finansowe - powiedziała Olga Semeniuk.

Od stycznia wdrażamy pakiet rozwiązań, które zwiększą dostępność środków na rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się dla przedsiębiorców tańsze - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Od stycznia 2022 r. wdrażamy cały pakiet rozwiązań, które zwiększą dostępność środków na rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się dla przedsiębiorców tańsze. Przy tym samym kapitale będzie można realizować ambitniejsze projekty inwestycyjne - powiedział Jan Sarnowski.

Jego zdaniem już od stycznia, dzięki ulgom podatkowym łatwiej będzie firmom, nawet mniejszym, wejść na giełdę. Z kolei inwestorom łatwiej będzie korzystać ze wsparcia profesjonalnego pośrednika, jakim są fundusze venture capital.

Wiceminister powiedział, że wdrażane też będą rozwiązania, dzięki którym firmy mają efektywniej wydawać każdą pozyskaną na rozwój złotówkę.

Wdrażamy kompleksowy system wsparcia inwestycji, który ułatwiać będzie przedsiębiorcy inwestowanie na każdym etapie procesu produkcyjnego. Będzie działać od samego pomysłu aż po etap komercjalizacji produktu wytworzonego w Polsce - powiedział Jan Sarnowski.

Przypomniał, że na początku będzie funkcjonować ulga badawczo-rozwojowa wraz z ulgą na innowacyjnych pracowników. Następnie ulga na prototyp, która ma ułatwić m.in. wykonanie produkcji testowej czy certyfikację produktu oraz ulga na robotyzację, „która sprawi, że wydatek na zautomatyzowanie procesu produkcyjnego będzie dla firm łatwiejszy do udźwignięcia”.

Jan Sarnowski wymienił też ulgę IP box, która ma zmniejszyć podatek od dochodu z komercjalizacji produktu.

Od stycznia przedsiębiorca nie będzie musiał wybierać pomiędzy różnymi rozwiązaniami wspierającymi proces inwestycyjny. Wszystkie te rozwiązania będą mogły działać wobec jednego procesu produkcyjnego symultanicznie, a nie konkurencyjnie wobec siebie - wyjaśnił.

Nie będziemy wprowadzać podatku katastralnego rozumianego jako podatek od wartości nieruchomości powszechnie płaconego przez wszystkich Polaków - zapewnił wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Dodał, że resort przygląda się natomiast problemowi pustostanów.

Uściński był pytany podczas poniedziałkowej konferencji, czy planowane są zmiany w opodatkowaniu nieruchomości mieszkaniowych, np. wprowadzenie podatku od pustostanów lub tzw. flippingu jako rozszerzenie rozwiązań w sektorze mieszkaniowym zakładanych w Polskim Ładzie.

_Resort cały czas analizuje problem pustostanów. Wiemy, że pojawia się na rynku problem pustostanów. Nie możemy dopuścić do tego, żeby był to masowy problem, by nowe mieszkania stały puste i oczekiwały na wzrost wartości, zamiast być wynajmowane - stwierdził Piotr Uściński.

Ważne, by mieszkania, które są budowane na polskim rynku, trafiały do polskich rodzin i by polskie rodziny mogły w tych mieszkaniach mieszkać - podkreślił wiceszef MRiT.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii działa infolinia, gdzie przedsiębiorcy i obywatele mogą otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące reformy podatkowej, dopłat i gwarancji mieszkaniowych, emerytury bez podatku i polityki prorodzinnej.

