Sarnowski: Robotyzacja polskich firm lekarstwem na braki kadrowe

Podczas konferencji prasowej w resorcie finansów minister Tadeusz Kościński i wiceminister Jan Sarnowski przedstawili pakiet ulg podatkowych wprowadzany w ramach programu Polski Ład. Jest on ukierunkowany na wsparcie innowacyjności polskich firm. Pakiet ulg to efekt konsultacji z rynkiem i przedsiębiorstwami, które trwały kilka miesięcy. Minister Kościński zapowiedział, że zgodnie z planami resortu pakiet zacznie obowiązywać od stycznia

Obecnie potrzebujemy produkcji przemysłowej w zasięgu ręki i niezawodnego łańcucha dostaw. Chcemy więc przyciągnąć do nas firmy z całego świata – mówił minister Kościński.

W ramach pakietu ministerstwo zaproponowało szereg ulg, w tym ulgę na badania i rozwój – wpierającą prace koncepcyjne nad produktem – na prototyp, robotyzację oraz ulgę na zatrudnianie innowacyjnych pracowników i specjalistów.

Resort finansów proponuje także ulgę tzw. IP box, czyli niższe opodatkowanie dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. W przypadku wytwarzania własności intelektualnej, np. rejestracji w Polsce patentów, zyski, które płyną z ich komercjalizacji będą opodatkowane stawką nie 19, tylko 5 proc., a więc cztery razy niższą niż zwykle – podkreślił Sarnowski.

Propozycje ministerstwa finansów dotyczą czterech podstawowych obszarów polskiej gospodarki, są to kapitał, inwestycje, innowacje oraz rozwój i ekspansja – powiedział wiceminister Jan Sarnowski.

Pojęcie kapitału wiceminister rozumie jako narzędzia, które będą przyciągać do Polski kapitał ludzki i finansowy, a więc stwarzać korzystne warunki inwestycje. Kolejny obszar to inwestycje – wdrożone zostaną rozwiązania podatkowe, które przekonają do Polski wielkich inwestorów. Polska powinna być krajem, do którego przeniosą oni produkcję z Dalekiego Wschodu i w którym ulokują centra badawcze. Oferta ministerstwa w tym zakresie obejmuje stworzenie specjalnego serwisu obsługi dla wielkich inwestorów oraz m.in. korzystne zasady opodatkowania zysków. Obszar szeroko omawiany podczas konferencji to innowacje – podatki są sprawdzonym narzędziem, mówił Jan Sarnowski, które może ułatwić firmom inwestowanie w innowacje i produkcyjność. Naszą intencją jest przyspieszenie rozwoju przemysłu 4.0 – dodał Sarnowski. I wreszcie rozwój i ekspansja, proponowane rozwiązania podatkowe mają pomagać firmom w zdobywaniu nowych rynków, szczególnie za granicą.

Robotyzacja

Zdaniem wiceministra Sarnowskiego szczególnie ważna jest ulga mająca przyspieszyć inwestycje w robotyzację, w przeniesienie i montaż w Polsce robotów przemysłowych. Robotyzacja polskich firm to lekarstwo na braki kadrowe – powiedział Jan Sarnowski.

Wiceminister podkreślił, że Polska jest znacznie mniej zaawansowana pod tym względem od naszych sąsiadów. W Polsce działa ośmiokrotnie mniej robotów przemysłowych niż w Niemczech, oraz czterokrotnie mniej niż w Czechach i na Słowacji. Do innowacyjnych liderów pod względem wykorzystania robotów należy Singapur, ich liczba tym mieście-państwie położonym na granicy z Malezją jest aż o 17 razy większa niż w Polsce.

Barierą dla sprowadzania i instalowania robotów na polskich liniach produkcyjnych jest finansowanie, dlatego ministerstwo zaproponowało kompleksowe ulgi w tym zakresie – ocenił Sarnowski. Ulgi w odniesieniu do wykorzystania przez firmy robotów są zresztą w wielu krajach rozwiązaniem powszechnym i sprawdzonym, są stosowane m.in. w Korei Południowej, Singapurze i USA.

Perspektywy dużego wykorzystania robotów przemysłowych ma w Polsce przemysł motoryzacyjny, chemiczny i metalowy. Na świecie roboty przemysłowe powszechnie wspomagają produkcje przemysłową w motoryzacji oraz w wielu innych branżach, np. w produkcji komputerów i urządzeń optycznych – mówił Jan Sarnowski.

Wiceminister Sarnowski podkreślał także wagę ulgi na pozyskanie innowacyjnych pracowników. Zaznaczył, że jest ona potrzebna szczególnie teraz, kiedy następuje odpływ innowacyjnych pracowników, a specjaliści z Polski są rozchwytywani w całej Europie. Dzięki zatrzymaniu ich w kraju oraz pozyskaniu innych specjalistów z zagranicy Polska ma szansę przyspieszyć industrializację i wzrost gospodarczy. Zamiast być montownią Europy, tak jak jest to udziałem Słowacji, zamiast tego możemy iść w ślady takich krajów jak Niemcy czy Irlandia, czyli tych, gdzie swoje centra badawcze i produkcyjne lokują wielcy globalnie gracze, tacy jak Google czy Tesla - mówi Jan Sarnowski.

Marcin Tronowicz