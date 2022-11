„Czas kryzysu czasem szansy” – Łukasiewicz zatrudni 2000 osób

Czas kryzysu jest czasem szansy – mówił prezes Sieci Łukasiewicz Piotr Dardziński uzasadniając zakrojony na tak szeroką skalę nabór personelu do „polskiego Instytutu Fraunhofera”. Marzenia się spełniają – podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości doczekaliśmy się powstania i błyskawicznego rozwoju sieci instytutów naukowo-badawczych – Sieci Badawczej Łukasiewicz – adaptującej naukę wprost na potrzeby biznesu. Jedyny „problem”, o jakim specjaliści Sieci Łukasiewicz mówili w piątek, 25 listopada w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT) w Warszawie, to że liczba zamówień od biznesu szybko rośnie – Sieć potrzebuje więc kolejnych 2000 studentów, naukowców i inżynierów

Sieć Łukasiewicz zatrudnia naukowców i inżynierów, którzy odpowiadając na zamówienia polskich przedsiębiorców, wykonują tysiące projektów naukowo-technicznych. Naukowcy, ale również studenci zatrudnieni w Łukaszewiczu tworzą innowacje, opracowują patenty i znajdują unikalne rozwiązania po to, aby usprawniać procesy technologiczne firm, zapewniając im wysoką skuteczność i konkurencyjność na rynku.

Powstanie i integracja sieci stały się możliwe dzięki zmianom prawnym w latach 2016-2019 współtworzonym przez ówczesną minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, w tym ustaw o innowacyjności, wprowadzających m.in. wzrost ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz narzędzie wsparcia innowacyjności u przedsiębiorców przez zmiany w zakresie praw własności intelektualnej (IP box), a także ustawy o doktoratach wdrożeniowych, stanowiącej silny bodziec do pogłębiania wiedzy dla pracowników naukowych.

Wzrost nakładów na B+R

Jak mówił Piotr Dardziński, na mocy ustawy o doktorantach wdrożeniowych, pracując w firmie można jednocześnie stać się doktorem, czyli zdobyć pierwszy stopień naukowy. Dardziński dodał, że dane Łukasiewicza przynoszą złe wiadomości dla ministra finansów, jednak bardzo dobre dla ministra gospodarki, ponieważ innowatorzy oszczędzają na podatkach, ale jedna złotówka zaoszczędzona na podatkach przynosi sześć złotówek zainwestowanych w rozwój biznesu. Kwota, którą przedsiębiorcy odliczyli na mocy nowych ustaw od podstawy opodatkowania wzrosła z 206 mln zł w roku 2016 do 3,63 mld zł w 2020 r. Polska osiągnęła też znaczący wzrost udziału nakładów na B+R w stosunku do PKB – w 2016 r. było 0,97 proc., a w 2021 r. 1,44 proc., co oznacza 48 proc. wzrostu.

W ten sposób zaledwie w trzy lata po utworzeniu organizacji (Sieć Łukasiewicz powstała w 2019 r.) Polska doczekała się zaliczanej już do ścisłej europejskiej czołówki sieci badań naukowych, skupiającej kilkadziesiąt współpracujących ze sobą instytutów badań technologicznych i naukowych o rozległym zakresie od transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji, budowy robotów, urządzeń medycznych i mikroelektroniki z pracą nad projektem otwarcia w Polsce fabryki półprzewodników włącznie, przez chemię, neuroonkologię, nanoinżynierię, technologie kosmiczne i wiele innych dyscyplin, po farmaceutykę, biotechnologię czy zrównoważoną energetykę.

Jak w czasie potrzebnym na wypełnienie dżemem 1000 pączków sprytnie wypełnić ich 10 razy więcej? Jak oznaczać w lesie drzewa do badań lub wycinki plastikowymi etykietami, aby później tysiące tych etykiet nie zaśmiecały środowiska? Jak Polacy przyczyniają się do produkcji najnowszych generacji silników diesla? Kto w Polsce konstruuje autonomiczny samochód, a kto produkuje robota polowego, który sieje, pieli, monitoruje uprawę i wykonuje selektywne opryski, co pozwala znacznie zmniejszyć zużycie nawozów? Kompleksowych odpowiedzi na te i sto razy więcej pytań już dostarczyła Sieć Badawcza Łukasiewicz.

