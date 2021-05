Ochnik: 100 salonów w internecie

Ochnik udostępnił ofertę ponad 100 placówek stacjonarnych w swoim sklepie internetowym w modelu „ship from store”.

Po udostępnieniu produktów z salonów stacjonarnych, oferta naszego sklepu online znacznie się rozszerzyła. Klienci uzyskali dostęp m.in. do końcówek kolekcji oraz ostatnich sztuk konkretnego modelu. Wszystkie te produkty wcześniej były niedostępne w sieci, ponieważ sklep online korzystał wyłącznie ze stanów magazynu przypisanego do e-commerce. Zakładaliśmy, że udostępnienie stanów salonów stacjonarnych pozytywnie wpłynie na sprzedaż. Nie pomyliliśmy się. Aktualnie stale monitorujemy, rozwijamy oraz optymalizujemy przyjęte rozwiązania - powiedziała dyrektor ds. zarządzania marką Ochnik Natalia Kossut-Kaczmarek.

W całej branży odzieżowej, którą cechuje duża sezonowość, niesprzedane elementy kolekcji stanowią zarówno problem ekologiczny jak i po prostu koszt dla producenta. W przypadku rozbudowanej sieci sprzedaży nawet pojedyncze sztuki pozostałe w każdym ze sklepów zsumowane razem dają sporo niesprzedanych ubrań i wynikłych przez to strat..

Wspólnie z klientem przyjęliśmy model maksymalnie dwóch wysyłek realizujących jedno zamówienie. Przykładowo z magazynu i salonu stacjonarnego do innego salonu, w którym klient chce odebrać zamówienie. Taka liczba operacji logistycznych pozwala na obsłużenie zdecydowanej większości zamówień. Warto pamiętać, że celem wdrożenia modelu ship from store nie jest wywrócenie do góry nogami systemu dostaw, a jego uelastycznienie. Pozwala to wykorzystać uśpione moce posiadanej już sieci sprzedaży- wskazał brand operations manager merce.com Marcin Rutkowski.

Eksperci firmy merce.com to twórcy hybrydowej platformy e-commerce, która wspiera transformację systemu sprzedaży Ochnika.

SHIP FROM STORE - wysyłka ze sklepu

Wysyłka ze sklepu to proces realizacji, w ramach którego sprzedawcy detaliczni używają zapasów ze swojego sklepu do realizacji zamówień. Ponieważ jest to proces prawdziwie wielokanałowy, zamówienia mogą pochodzić z dowolnego kanału, na przykład ze strony internetowej. Realizacja zamówień w ten sposób sprawia, że sklep staje się wirtualnym centrum dystrybucji.

Firma Ochnik jest obecna na polskim rynku od 1989 r. Oferuje galanterię i odzież. Swój sklep internetowy uruchomiła 20 lat od powstania, gdy posiadała już kilkadziesiąt salonów w całej Polsce. Obecnie ma ich ponad 100, z czego większość znajduje się w galeriach handlowych.

ISBnews/RO

