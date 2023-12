Sławna marka Duka ma kłopoty. Oszukiwała klientów

Prezes UOKiK nałożył ponad 1,5 mln zł kary na firmę Duka International za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodał, że firma ma zwrócić pieniądze za automatycznie dodawane towary w sklepie internetowym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w komunikacie, że wywodząca się ze Szwecji sieć sprzedaży mebli i akcesoriów kuchennych Duka w Polsce ma ponad 60 placówek stacjonarnych oraz sklep internetowy duka.com/pl. Dodał, że w czerwcu Prezes UOKiK postawił spółce zarzut dodawania klientom kupującym online do koszyków zakupowych dodatkowych towarów. Zakwestionowana praktyka trwała prawie cały ubiegły rok – od 4 stycznia do 27 grudnia.

Dodawali kupującym produkty do koszyka

UOKiK wskazał, że osobom robiącym zakupy w sklepie internetowym duka.com/pl do zamówienia, bez uprzedniej wyraźnej zgody, dodawane były „promocyjne” produkty. W zależności od okresu objętego promocją, do koszyka pełnego wybranych przez kupującego towarów automatycznie trafiała parasolka lub filiżanka; aby uniknąć zakupu niechcianego towaru, konsument musiał go usunąć, co w przypadku pełnego koszyka mogło zostać przez niego pominięte - podał Urząd.

Agresywna sprzedaż filiżanek i parasolek

Dodanie do koszyka promocyjnego produktu - zdaniem Urzędu - powinno zależeć tylko i wyłącznie od woli i decyzji konsumenta, a nie przedsiębiorcy, który uważa, że konsument może sam usunąć z koszyka niechciany produkt.

Jeśli kupujący nie zauważył dodatków dokonując płatności, parasolka lub filiżanka stawały się jego własnością. Zwrot niechcianego zakupu oznaczał dla klientów sieci DUKA konieczność poświęcenia czasu oraz poniesienie kosztów nadania przesyłki” - poinformował UOKiK.

Klient nie zauważył

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uważa, że strona powinna być tak stworzona, by konsument mógł się po niej poruszać intuicyjnie i bezpiecznie.

Projektowanie strony internetowej w sposób, który wymusza na konsumenci aktywne działanie, by w jego koszyku zakupowym nie znalazły się produkty, których on nie wybrał, jest działaniem nielojalnym i utrudniającym konsumentowi dokonywanie zakupów online. Przedsiębiorca oferujący produkt w promocji może sugerować konsumentowi dodanie go do koszyka, nie może jednak sam podejmować za konsumenta tej decyzji” – podkreślił prezes, cytowany w komunikacie Urzędu.

Prezes UOKiK uznał, że konsumenci mogli nie zauważyć dodatkowego artykułu podczas składania zamówienia i dokonać zakupu, którego nie planowali - wskazał Urząd. I dodał, że za stosowanie przez Duka International praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości 1 mln 578 tys. 61 zł. Na jej wysokość - jak podano - miało wpływ zaprzestanie stosowania przez spółkę niedozwolonej praktyki.

Rekompensata?

Ponadto, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK, Duka ma zrekompensować straty konsumentom i zwrócić pieniądze za automatycznie dodawane towary wszystkim konsumentom, którzy w okresie od 4 stycznia do 27 grudnia 2022 r. złożyli zamówienia w sklepie internetowym duka.com/pl i zapłacili za niezamawiane dodatki.

Odpowiednio w wysokości 24,99 zł tym, którzy nie zdecydowali się na ich zwrot oraz 14,50 zł pozostałym, którzy odesłali towary na swój koszt” – podał Urząd. Dodał, że konsumenci, którzy nie zdecydowali się na zwrot, mogą zatrzymać dodane produkty.

Informacja o decyzji Prezesa UOKiK ma trafić e-mailowo oraz sms-owo do poszkodowanych klientów oraz powinna się ona pojawić również na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych spółki - podano.

Jak podkreślił UOKiK, wydana decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu.

pap, jb