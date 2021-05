Zagórski: aplikacja mObywatel pozwoli kupić bilety PKP w systemie Bilkom

Aplikacja mObywatel pozwoli na zakup biletów Polskich Kolei Państwowych w systemie Bilkom - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej minister ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski

Według Zagórskiego rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel o możliwość korzystania z systemu zakupu biletów Bilkom to działania wpisujące się w cyfryzację mającą usprawniać korzystanie z usług publicznych przez obywateli, w tym wypadku - w usprawnienie działania Polskich Kolei Państwowych.

Czytaj też: mPrawo Jazdy to nie koniec. Będą kolejne nowości w mObywatelu

Czytaj też: Polska Wielki Projekt - Bezpieczeństwo energetyczne

Obecny podczas konferencji członek zarządu PKP Rafał Zgorzelski dodał, że integracja mObywatela z systemem Bilkom, to część realizacji przyjętej w kwietniu nowej strategii PKP SA na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 r., „gdzie jednym z kluczowych komponentów jest komponent cyfryzacyjny”. Jak wskazał, nowoczesne technologie zwiększają poziom gospodarczego rozwoju państwa, dlatego ważny jest rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa przez dostarczanie przyjaznych rozwiązań. Według Zgorzelskiego „Grupa PKP dąży do tego, żeby być efektywną ekonomicznie organizacją, ale też nowoczesną”.

Reprezentujący spółkę PKP Informatyka Tadeusz Turzyński powiedział, że aplikacja Bilkom obecnie ma blisko 300 tys. użytkowników.

Minister Zagórski z kolei poinformował, że według najnowszych danych ponad 11 mln osób w Polsce ma profil zaufany, z czego 25 proc. korzysta z aplikacji mObywatel. Najpopularniejsze dokumenty dostępne w mObywatelu to mPrawo jazdy i mPojazd. Do tej pory w aplikacji wydano ponad 5 mln 435 tys. dokumentów.

Odpowiadając na pytanie PAP o sposoby przetwarzania danych w zintegrowanym z mObywatelem systemie Bilkom, Marek Zagórski powiedział, że dane o podróżach przechowywane będą na koncie użytkownika w systemie Bilkom zgodnie z regulaminem tej usługi i zapewnił, że w żaden sposób nie będą wykorzystywane do monitorowania przemieszczania się osób korzystających z mObywatela i Bilkomu przez administrację państwową.

PAP/mt